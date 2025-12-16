Une récompense pour Gianluigi Donnarumma

Un petit trophée au pied du sapin.

Pour ses performances avec le PSG lors du premier semestre plus que pour ses débuts (très corrects) à Manchester City, Gianluigi Donnarumma s’est vu décerner le trophée The Best de meilleur gardien pour l’année 2025.

Récompensé pour six mois de folie

Vivement contesté dans les cages parisiennes jusqu’à janvier 2025, « Gigi » a fini par mettre tout le monde d’accord à partir du huitième de finale retour à Anfield, en écœurant les joueurs de Liverpool dans le jeu, puis en stoppant deux tirs au but. Il est globalement satisfait avec son nouveau club de Manchester City depuis son arrivée en août.

La liste des autres finalistes pour le trophée avait fière allure : Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer, Wojciech Szczęsny et Emiliano Martinez étaient également en lice pour rafler la mise.

Probablement que le gardien suisse de l’Inter était le candidat le plus sérieux derrière Donnarumma. Moins spectaculaire, mais plus régulier que son homologue italien sur toute la saison, Sommer a sûrement pâti de sa finale malheureuse.

Il avait déjà tout donné contre le Barça.

Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique