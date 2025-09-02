S’abonner au mag
Gianluigi Donnarumma quitte le PSG et s’engage avec Manchester City

Officiel : Donnarumma défendra les cages de Manchester City

J+1.

Manchester City a été obligé de demander une dérogation, mais a tout de même réussi à faire plier le PSG pour s’offrir les services de Gianluigi Donnarumma. Après un début de saison de nouveau laborieux, notamment pour leur arrière-garde, les Cityzens se sont résolus à miser sur le tout frais vainqueur de la Ligue des champions. C’est un chèque de 30 millions d’euros, hors bonus, qui serait arrivé sur le bureau de Nasser al-Khelaïfi.

Dans son communiqué, le club de la capitale « remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », lui qui en quatre saisons a disputé 161 matchs, signé 56 clean sheets et ajouté dix trophées à son palmarès.

Chacun y trouvera son compte

C’est sans doute le mieux pour tout le monde : Luis Enrique peut compter sur un gardien fiable au pied comme il l’a demandé en recrutant Lucas Chevalier, le portier italien retrouve un club de son standing et évite de passer une saison sur le banc, et Manchester City aura l’assurance d’avoir un dernier rempart enfin bon avec ses mains. Recruté 31 millions d’euros durant l’été, James Trafford n’a pas franchement réussi ses débuts à Manchester City, tandis qu’Ederson vient de s’engager à Fenerbahçe.

En espérant évidemment une confrontation entre le PSG et City en demi-finales de Ligue des champions.

Gianluigi Donnarumma « prêt à rester jusqu’en janvier » à Paris ?

