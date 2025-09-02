Le but de l’OL face à l’OM finalement attribué à Pavel Šulc

Elle était longue, cette VAR.

Près de 24 heures après la victoire de l’OL face à l’OM (1-0), la LFP a décidé de réattribuer l’unique but de ce match, initialement annoncé comme un contre-son-camp de Leonardo Balerdi. La Ligue a finalement tranché : le véritable auteur de cette réalisation était Pavel Šulc. Selon l’instance, le milieu offensif tchèque a cadré sa reprise avant que le défenseur argentin ne pousse involontairement le ballon dans ses propres filets. Arrivé cet été contre 7,5 millions d’euros (hors bonus), l’ancien maestro du Viktoria Plzeň ouvre donc son compteur avec les Gones.

Comme quoi, on tombe sur ce pauvre Balerdi pour rien…

