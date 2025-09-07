La blessure ridicule d’Haaland

Fort, très fort.

Deux jours avant la rencontre Norvège-Moldavie comptant pour les qualifications du Mondial 2026, Erling Haaland a connu une belle mésaventure ce dimanche. Alors qu’il sortait du bus de sa sélection pour rejoindre l’hôtel à Oslo, la porte de la soute s’est ouverte au même moment : conséquence, trois beaux points de suture à la lèvre.

Erling Haaland has been hit in the face by a bus door. ☹️ pic.twitter.com/jTYMP8G0zP — mcfc lads (@mcfc_lads) September 7, 2025

Apte pour le prochain match

Dans une photo postée sur son compte Snapchat où l’on voit sa terrible blessure, l’attaquant de Manchester City s’est amusé de la situation avec ces mots : « Ça a l’air plutôt bien en fait. » Malgré tout, le « cyborg », qui a marqué sur penalty face à la Finlande en amical jeudi, devrait pouvoir tenir sa place sans problème face aux Moldaves ce mardi.

Décidément, compliqué le début de saison pour les Cityzens !

La Norvège se rassure face à la Finlande