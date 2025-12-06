S’abonner au mag
Bilbao s’offre l’Atlético de Madrid avant d’affronter le PSG

Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG

  Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid

But : Berenguer (81e) pour les Leones

Le Paris Saint-Germain est prévenu.

Il ne s’agira pas de prendre l’Athletic Club à la légère avant de l’affronter ce mercredi, en Ligue des champions. Car ce samedi, les Basques ont remporté le choc du week-end en Liga face à l’Atlético de Madrid (1-0) grâce à un but tardif. Un succès précieux pour les hommes d’Ernesto Valverde, en difficulté en championnat et qui remontent à la septième place du classement avec 23 points. Mais, dominants dans le jeu face à une équipe de l’Atlético qui a misé sur des contres, les Leones ont d’abord grandement manqué de précision et gâché de nombreuses occasions.

Oblak impuissant, comme son équipe

Jusqu’à la 81e minute : servi dans l’axe par Nico Williams, Alejandro Berenguer a balancé une praline en première intention contre laquelle Jan Oblak n’a rien pu faire (1-0, 81e). Les supporters de Bilbao ont aussi chaleureusement remercié Unai Simon, auteur de plusieurs arrêts décisifs entre les perches. Du côté de l’Atlético, c’est la soupe à la grimace : déjà battus en semaine par le Barça (3-1), les Colchoneros sont quatrièmes avec 31 points et voient l’écart se creuser avec les Catalans (40 unités), le Real Madrid (36) et Villarreal (35).

Ce mardi, les Madrilènes se déplaceront en C1 du côté du PSV Eindhoven.

