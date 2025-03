L’Atlético de Madrid (provisoirement) leader !

Atlético de Madrid 1-0 Athletic Bilbao

But : Álvarez (66e)

Tournant dans la course au titre en Liga, ou pas ?

Après l’étonnante défaite du Real Madrid sur le terrain du Real Betis, l’Atlético de Madrid a au contraire rempli sa mission du week-end : alors qu’ils pouvaient doubler leur voisin honni et récupérer la place de leader du classement en cas de victoire lors de cette 26e journée de championnat d’Espagne, les Colchoneros ont en effet réussi à battre un Athletic Bilbao pourtant solide (seulement 23 réalisations encaissées dans la compétition cette saison, soit le meilleur total du pays juste derrière… son adversaire du soir, 16 buts pris). Entre ces deux défenses de fer, il n’y a donc logiquement pas eu beaucoup d’espace.

Le bon coaching de Simeone, l’entrée décisive d’Álvarez

Si Giuliano Simeone ou Alexander Sorloth se sont montrés dangereux en première période, les Matelassiers n’ont pas réussi à forcer la muraille basque avant la pause. Même chose à l’autre bout du terrain, où personne n’a fait mouche malgré quelques bonnes situations (Nico et Iñaki Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Berenguer…). Mais Diego Simeone a eu du pif en faisant entrer Marcos Llorente et Julian Álvarez dans le second acte, le milieu servant l’Argentin (qui a failli signer un doublé) pour l’ouverture du score. Les visiteurs ont ensuite joué de malchance, tapant notamment la barre transversale à deux reprises et une fois le poteau.

Et c’est maintenant Barcelone, deux points de retard sur la tête, qui a la pression !

