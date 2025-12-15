S’abonner au mag
  • Pérou
  • Perú San Germán

Le PSG accède à la première division au Pérou

CM
Le PSG accède à la première division au Pérou

Du Paris Saint-Germain au Perú San Germán, il n’y a qu’un pas.

Au Pérou, le club du Perù San German – nommé ainsi en hommage au club parisien – est monté en première division dans le district de San Martin de Porres, à Lima, soit la 7e division péruvienne.

Fondée en 2015, l’équipe s’appelait initialement San Germán, en référence à sa région, mais cherchait un nom plus accrocheur. « Deux semaines plus tard, nous nous sommes tous réunis. Pour plaisanter, un enfant a lancé : “Et si on l’appelait Perú San Germán, comme le PSG ?” Il s’est mis à rire. Tout le monde a aimé le nom, alors il est resté », avait raconté Luis Montero, le président du club, dans un article pour El Comercio.

Devenus célèbres grâce au PSG

Tout a ensuite découlé naturellement : des uniformes aux couleurs de l’équipe parisienne, un écusson similaire (sans la tour Eiffel, mais avec le « PSG » bien en évidence au centre du maillot), et le nom de l’institution en lettres capitales l’entourant. « Croyez-le ou non, et cela peut paraître anecdotique, nous sommes devenus célèbres grâce au PSG. Quand Neymar est arrivé en France, je me souviens que certaines personnes nous appelaient en pensant que nous étions une filiale du club français. C’est arrivé plusieurs fois », a déclaré le président du club. « Notre objectif est de devenir un club sportif de premier plan […] et j’espère que le PSG entendra parler de nous et nous apportera son soutien. »

Vivement le choc continental contre le Barcelona d’Équateur.

La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG

CM

À lire aussi
23
Revivez Metz-PSG (2-3)
  • Ligue 1
  • J16
  • Metz-PSG
Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Monaco (1-0)
Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!