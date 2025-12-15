Le PSG accède à la première division au Pérou

Du Paris Saint-Germain au Perú San Germán, il n’y a qu’un pas.

Au Pérou, le club du Perù San German – nommé ainsi en hommage au club parisien – est monté en première division dans le district de San Martin de Porres, à Lima, soit la 7e division péruvienne.

#CopaPeru Perú San Germán ascendió a la primera división de la Liga Distrital de San Martin de Porres, Lima pic.twitter.com/dqAzchvBaD — Segunda Perú: Liga 2 | Liga 3 | Copa Perú (@SegundaPeru) December 14, 2025

Fondée en 2015, l’équipe s’appelait initialement San Germán, en référence à sa région, mais cherchait un nom plus accrocheur. « Deux semaines plus tard, nous nous sommes tous réunis. Pour plaisanter, un enfant a lancé : “Et si on l’appelait Perú San Germán, comme le PSG ?” Il s’est mis à rire. Tout le monde a aimé le nom, alors il est resté », avait raconté Luis Montero, le président du club, dans un article pour El Comercio.

Devenus célèbres grâce au PSG

Tout a ensuite découlé naturellement : des uniformes aux couleurs de l’équipe parisienne, un écusson similaire (sans la tour Eiffel, mais avec le « PSG » bien en évidence au centre du maillot), et le nom de l’institution en lettres capitales l’entourant. « Croyez-le ou non, et cela peut paraître anecdotique, nous sommes devenus célèbres grâce au PSG. Quand Neymar est arrivé en France, je me souviens que certaines personnes nous appelaient en pensant que nous étions une filiale du club français. C’est arrivé plusieurs fois », a déclaré le président du club. « Notre objectif est de devenir un club sportif de premier plan […] et j’espère que le PSG entendra parler de nous et nous apportera son soutien. »

Vivement le choc continental contre le Barcelona d’Équateur.

