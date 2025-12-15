S’abonner au mag
Will Still détaille les raisons de son départ de Lens

MH
Le sens des priorités

Invité du Canal Football Club, Will Still a expliqué sans détour les vraies raisons de son départ du RC Lens en fin de saison dernière. « C’était purement personnel », insiste-t-il. Pendant que le club avançait, sa vie privée se fissurait : en septembre, son épouse est touchée par un cancer de la thyroïde ; en février, une encéphalite la plonge dix jours dans le coma. Still gère l’équipe, mais doit s’absenter ponctuellement, jusqu’à admettre qu’il était arrivé « à un terme » où il devait avant tout rentrer auprès des siens.

Malgré cela, il enchaîne rapidement avec Southampton, en Championship, un choix que Jean-Louis Leca a récemment remis en perspective : « Tu aurais dû arrêter après nous. Tu n’aurais pas dû reprendre un truc direct. » Aujourd’hui, Still reconnaît que le directeur sportif lensois n’avait peut-être pas tort. D’où sa volonté actuelle de temporiser et de ne pas se jeter sur un nouveau projet.

Une saison « logique » pour le RC Lens

Interrogé sur le Lens version post-Still, l’entraîneur belge reste clair : « Honnêtement, c’est logique. Ces personnes-là, à la tête du club, méritent vraiment. » Pour lui, la saison actuelle n’est que la prolongation d’une transition annoncée dès son arrivée. Il rappelle qu’on lui avait présenté l’exercice précédent comme une année de bascule, et salue la manière dont ses successeurs ont poursuivi le travail avec « quelque chose de ciblé et d’intelligent ». Une reconnaissance de la continuité du projet lensois, sans s’inviter dans le bilan.

Fidèle jusqu’au bout.

Lens peut-il concurrencer le PSG jusqu’au bout pour le titre ?

MH

