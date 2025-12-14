Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Vous connaissez la théorie des anciens titis qui font du mal au PSG ?

Provisoirement doublé par le club de la capitale, Lens a repris la tête de la Ligue 1, tout en enfonçant Nice encore un peu plus dans son marasme grâce à un doublé d’Odsonne Edouard (2-0). Sixième victoire consécutive pour les Sang et Or ; neuvième revers d’affilée pour les Aiglons. La lumière est venue du pied de Matthieu Udol, auteur de deux galettes pour la tête d’Edouard, décroisée depuis le premier poteau d’abord (1-0, 15e), piquée au deuxième ensuite (2-0, 58e). Une magnifique manière de célébrer la Sainte-Barbe pour un stade Bollaert officiellement racheté par le club, qui continue de rêver en (très) grand.

ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE ! Matthieu Udol & Odsonne Edouard sont en mission pour finir l'année en tête 🌋#RCLOGCN pic.twitter.com/ZMySOzuHuW — L1+ (@ligue1plus) December 14, 2025

Le spectacle aura été bien moindre plus à l’est, du côté d’un Strasbourg toujours en grande difficulté (un seul but inscrit en quatre journées de championnat) et tenu en échec par Lorient à la Meinau. Sans Emmanuel Emegha, Julio Enciso, Joaquín Panichelli ont tout essayé mais sans parvenir à trouver la faille.

Ils sont pas frais, ces Merlus ?

Lens 2-0 Nice

Buts : Edouard (15e et 58e)

Strasbourg 0-0 Lorient

Lens officialise le rachat du stade Bollaert