Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Vous connaissez la théorie des anciens titis qui font du mal au PSG ?

Provisoirement doublé par le club de la capitale, Lens a repris la tête de la Ligue 1, tout en enfonçant Nice encore un peu plus dans son marasme grâce à un doublé d’Odsonne Edouard (2-0). Sixième victoire consécutive pour les Sang et Or ; neuvième revers d’affilée pour les Aiglons. La lumière est venue du pied de Matthieu Udol, auteur de deux galettes pour la tête d’Edouard, décroisée depuis le premier poteau d’abord (1-0, 15e), piquée au deuxième ensuite (2-0, 58e). Une magnifique manière de célébrer la Sainte-Barbe pour un stade Bollaert officiellement racheté par le club, qui continue de rêver en (très) grand.

Le spectacle aura été bien moindre plus à l’est, du côté d’un Strasbourg toujours en grande difficulté (un seul but inscrit en quatre journées de championnat) et tenu en échec par Lorient à la Meinau. Sans Emmanuel Emegha, Julio Enciso, Joaquín Panichelli ont tout essayé mais sans parvenir à trouver la faille.

Ils sont pas frais, ces Merlus ?

Lens 2-0 Nice

Buts : Edouard (15e et 58e)

Strasbourg 0-0 Lorient

Lens officialise le rachat du stade Bollaert

