  • Ligue 1
  • J16
  • Paris FC-Toulouse (0-3)

Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué

TJ
Toulouse fesse le Paris FC, Hidalgo a marqué

  Paris FC 0-3 Toulouse

Buts : Hidalgo (29e), Gboho (37e et 69e) pour le TFC

Toulouse n’a pas fait de cadeaux.

Sur la pelouse du Paris FC, les Toulousains n’ont laissé aucun espoir à leurs adversaires du jour, qui les ont clairement laissé faire ce qu’ils voulaient. Résultat : Toulouse en a passé trois au Paris FC (0-3), entame une série positive après le succès contre Strasbourg et remonte provisoirement à la septième place, à un point du top 6.

Hidalgo marque contre Paris

Douchés en dix minutes, les Parisiens n’ont pas existé, malgré un début de match canon et cette frappe lointaine d’Ilan Kebbal claquée par Guillaume Restes dès les premières secondes de jeu. De l’autre côté, Kevin Trapp a ensuite stoppé un penalty de Djibril Sidibé mais l’erreur du latéral a vite été compensée par l’ouverture du score de Santiago Hidalgo (comme par hasard) puis par le deuxième but occitan inscrit en toute liberté par Yann Gboho.

En seconde période, le joueur frisson du TFC achevait définitivement les Franciliens avec le but du 0-3 à vingt minutes de la fin. De quoi vider les très clairsemées tribunes de Jean-Bouin. Très mauvaise opération pour le Paris FC, qui chute dangereusement à la 14e place, seulement quatre points au-dessus de la zone rouge.

Du temps, le PFC n’en a pas tant que ça au final…

Au Paris FC, l’important c’est de prendre son temps

TJ

