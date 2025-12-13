Thiago Silva défend Neymar sur son hygiène de vie

Touche pas à mon pote !

À l’image de Karim Benzema il y a quelques jours, c’est au tour de Thiago Silva, 41 ans, d’ouvrir son coeur et surtout d’ouvrir la porte à un retour en sélection à quelques mois de la Coupe du monde. Trois ans après sa dernière apparition avec la Seleçao, l’ancien roc du PSG assure qu’il « ne réclame rien » à Carlo Ancelotti, son ex-mentor à Milan et au PSG comme il le confie en longueur aux micros de France Football. Ce qui n’empêche pas « O Monstro » de continuer à protéger ses troupes, à l’image de Neymar.

Interrogé sur le mode de vie de l’étoile brésilienne, Thiago Silva assure que Ney fait tout ce qu’il faut pour performer au plus haut niveau. « Les gens le jugent mal. Je vous assure qu’il se prépare comme il faut, qu’il est déterminé à être au top pour disputer la Coupe du monde. N’oubliez pas qu’il revient d’une grave blessure au genou gauche (…) Contrairement à ce que pensent les gens, Neymar fait ce qu’il faut. À une époque, il profitait de ses repos et de ses vacances. Il était célibataire et son rythme était différent du mien, moi qui suis marié et plus réservé. Aujourd’hui, il est avec Bruna (Biancardi), ils ont une petite fille et il ne sort presque plus. Mais les gens lui ont collé cette étiquette et ne parlent que des scandales du passé. »

Rendez-vous dans six mois pour voir si le passé avait raison ?

