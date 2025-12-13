S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Thiago Silva défend Neymar sur son hygiène de vie

AC
Partager
184
Thiago Silva défend Neymar sur son hygiène de vie

Touche pas à mon pote !

À l’image de Karim Benzema il y a quelques jours, c’est au tour de Thiago Silva, 41 ans, d’ouvrir son coeur et surtout d’ouvrir la porte à un retour en sélection à quelques mois de la Coupe du monde. Trois ans après sa dernière apparition avec la Seleçao, l’ancien roc du PSG assure qu’il « ne réclame rien  » à Carlo Ancelotti, son ex-mentor à Milan et au PSG comme il le confie en longueur aux micros de France Football. Ce qui n’empêche pas « O Monstro » de continuer à protéger ses troupes, à l’image de Neymar.

Interrogé sur le mode de vie de l’étoile brésilienne, Thiago Silva assure que Ney fait tout ce qu’il faut pour performer au plus haut niveau. « Les gens le jugent mal. Je vous assure qu’il se prépare comme il faut, qu’il est déterminé à être au top pour disputer la Coupe du monde. N’oubliez pas qu’il revient d’une grave blessure au genou gauche (…) Contrairement à ce que pensent les gens, Neymar fait ce qu’il faut. À une époque, il profitait de ses repos et de ses vacances. Il était célibataire et son rythme était différent du mien, moi qui suis marié et plus réservé. Aujourd’hui, il est avec Bruna (Biancardi), ils ont une petite fille et il ne sort presque plus. Mais les gens lui ont collé cette étiquette et ne parlent que des scandales du passé. »

Rendez-vous dans six mois pour voir si le passé avait raison ?

Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!