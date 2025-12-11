S’abonner au mag
Et si Karim Benzema jouait la Coupe du monde ?

La possibilité reste très, très hypothétique.

Mais après tout, personne n’est à l’abri de rien avec lui… Déjà mis de côté pendant des années en équipe de France, Karim Benzema avait pris tout le monde de court en signant son retour chez les Bleus en 2021. Même si l’histoire ne s’était pas très bien terminée, Didier Deschamps et le joueur ajoutant un énième conflit à leur relation contrariée. Et pourtant, l’attaquant ne ferme pas la porte à son équipe nationale : dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien du Real Madrid a carrément lancé un petit appel du pied au sélectionneur.

« Qui n’a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition, a commencé l’ex de Lyon, exprimant son souhait de faire partie de l’aventure. Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête. J’aime le foot et j’aime gagner. J’aime les trophées. C’est ce qui m’importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s’arrête là. »

Attention au fantasme.

