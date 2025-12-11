S’abonner au mag
Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance

Xabi Alonso évoque la Mbappé-dépendance

Un seul être vous manque…

Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City mercredi en Ligue des champions (1-2), Xabi Alonso, l’entraîneur du Real Madrid, a reconnu que l’absence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture de l’annulaire de la main gauche face au Celta de Vigo, avait été préjudiciable pour les Merengues : « Il n’était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. On a eu suffisamment d’occasions de marquer ce deuxième but, mais quand ce n’est pas votre tour, peu importent vos efforts. »

Déjà décisif à 29 reprises cette saison

Il faut dire que l’international français pèse lourd dans les contributions offensives de son club puisqu’il a déjà inscrit 25 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Incertain pour le match de dimanche face à Alavés en Liga, l’attaquant français est un atout majeur pour le technicien espagnol, au bord du précipice avec un seul succès lors des quatre derniers matchs (TCC) : « En fait, il faut l’accepter comme une fatalité, car la pression est immense. Et on veut inverser la tendance. Il faut qu’on se remette petit à petit, mentalement et physiquement, comme les joueurs blessés. Il faut rester calmes, car la saison est longue et ce qui semble une chose aujourd’hui peut changer du tout au tout. »

Vivement le retour du pompier Mbappé.

Haaland a adoré ses duels avec Rüdiger et Asencio

