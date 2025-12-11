S’abonner au mag
Ayyoub Bouaddi aura « un choix à faire en fin de saison »

Ayyoub Bouaddi aura « un choix à faire en fin de saison »

Lille pourrait se séparer des bijoux de famille.

Le mercato est souvent accompagné de folies financières, et l’une d’entre elles pourraient bien se jouer autour de Lille. Prolongé jusqu’en juin 2029 début décembre, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi avait témoigné sa joie de rester dans son club formateur. « Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement et j’espère que ça continuera ainsi. Les supporters ont toujours été là pour me soutenir. C’était donc logique de leur rendre la pareille en prolongeant ici. »

Le choix se fera l’été prochain

Et pourtant, son avenir s’écrit en pointillés chez les Dogues. Cette prolongation marque surtout l’assurance d’un gros chèque à venir pour la trésorerie lilloise, sans nulle doute dès l’été prochain. « Comme j’en ai parlé avec le président, il y aura un choix qui va se faire en fin de saison, et tout est possible » a confié le joueur de 18 ans au journal L’Équipe.

Un choix qui pourrait être multiple, puisque plusieurs très gros clubs européens s’intéressent à son profil. Manchester United, Arsenal, le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus, ou encore le Paris Saint-Germain espèrent convaincre le joyau français de porter leur tunique l’été prochain, et ainsi sécuriser un talent pour l’avenir.

Luis Campos y tient, à son projet français.

On vous spoile Young-Boys-Lille

