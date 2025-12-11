On vous spoile Young-Boys-Lille

Le déplacement de Lille sur la pelouse des Young Boys ne sera pas diffusé en France, la faute à l’interdiction du sponsor des Suisses dans l’Hexagone. Pas bien grave : on vous raconte ici ce qu’il va se passer au Stadion Wankdorf.

→ Le scénario attendu

Ne nous mentons pas, personne ne s’attend à ce que cette rencontre n’atteigne des sommets de spectacle sur le synthétique du Stadion Wankdorf. Bruno Genesio envoie une composition remodelée, les seconds couteaux démontrent pourquoi ils sont conviés à s’asseoir sur le banc chaque week-end, et Osame Sahraoui débloque la partie d’une percée à peine suffisante pour sortir tout le monde de sa sieste à l’heure de jeu. Suffisant pour les Dogues, qui enchaînent un troisième 1-0 consécutif toutes compétitions confondues après Le Havre puis Marseille, et rebasculent dans le top 8. Tout le monde est content, y compris le désormais prudent tacticien local, heureux de tenir un quatrième clean sheet d’affilée. « C’est notre philosophie de jeu d’attaquer, mais toutes les équipes ont besoin de bien défendre aussi parfois, parce qu’au très haut niveau, les bons résultats demandent une solidité défensive », avait-il prévenu en conférence de presse d’avant-match. Mais les plus heureux de l’histoire restent les supporters qui ont pu esquiver cette purge.

→ Le scénario que tout le monde va s’empresser d’oublier

Le même, sans l’exploit personnel de Sahraoui. Ni de personne d’autre. Et donc un score nul et vierge sans saveur, que personne ne gardera en mémoire au-delà des banalités du vendredi matin à la machine à café, et encore, pour les plus fervents aficionados de Pierre-Mauroy. Bref, le genre de match dont plus personne ne sait s’il l’a vraiment vu, sponsor interdit ou pas.

Ce jeudi (18h45), le LOSC disputera un match important en UEFA Europa League sur la pelouse du BSC Young Boys. Pour des raisons règlementaires, indépendantes de notre volonté, la rencontre ne pourra malheureusement pas être retransmise en France via le diffuseur officiel de la… pic.twitter.com/HBsL2aBf87 — LOSC (@losclive) December 10, 2025

→ Le scénario catastrophe

Là encore, tout le monde se félicite d’avoir échappé à ce triste moment, mais pas pour les mêmes raisons. Un mois après s’être déjà pris les pieds dans le tapis à Belgrade, le LOSC récidive loin de chez lui. Mais en y mettant les formes, cette fois. Aïssa Mandi y va de sa troisième expulsion continentale en deux saisons, Berke Özer concède les trois penaltys auxquels il doit faire face et même Olivier Giroud reste impuissant face à la débandade. Résultat : une déroute 5-0 pour les Nordistes, doublés à la différence de buts par leurs adversaires du soir. Et désormais engagés dans une lutte pour arracher un ticket pour les barrages, au grand dam de Genesio et ses considérations sur le « calendrier bien chargé ».

→ Le scénario complètement fou

Et si les Lillois prenaient finalement un malin plaisir à torturer leurs fans, en leur faisant regretter de ne pas pouvoir assister au spectacle ? Pas vraiment rassasiés en émotions fortes après leurs déboires face au PAOK, Nabil Bentaleb et sa bande remettent ça avec une première période complètement ratée et trois buts encaissés. Heureusement cette fois, le coup de pression d’Olivier Létang sur l’arbitrage à la pause porte ses fruits et Benjamin André peut arracher une victoire folle depuis le point de penalty, une minute 30 après avoir vu Chancel Mbemba égaliser d’une frappe de 30 mètres en lucarne. Et dire qu’on n’aura même pas droit au résumé pour voir ça dans la foulée…

→ Le scénario record

Autre option pour taquiner ceux qui n’auront pas eu le temps d’installer le bon VPN : écrire l’histoire. Et si l’armada de Rudi Garcia, victorieuse 5-1 sur la pelouse du Slavia Prague en octobre 2009, avec notamment un doublé de Gervinho et un but d’Arnaud Souquet dans les derniers instants, se voyait déposséder de son record ? Félix Correia en feu, Hákon Haraldsson en chef d’orchestre et Nathan Ngoy infranchissable : les Lillois imitent Saint-Étienne, auteur d’une manita chez le même adversaire il y a plus de 50 ans (0-5), et améliorent la plus large victoire de leur histoire en coupes d’Europe. De quoi convaincre les fans lyonnais de faire le voyage jusqu’en Suisse le 22 janvier prochain, histoire d’être sûrs de ne pas rater ça, eux.

