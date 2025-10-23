Lille perd un match fou contre le PAOK

Dans un match dingue où il était mené 3-0 à la pause, le LOSC s'est incliné après avoir failli revenir, grâce notamment à un doublé d'Hamza Igamane (3-4). Une première défaite cette saison en Ligue Europa qui ne risque pas de calmer les nerfs d'Olivier Létang.

Lille 3-4 PAOK

Buts : André (57e) et Igamane (68e, 78e) pour les Dogues // Meïté (18e), Živković (23e, 74e) et Konstantelias (42e) pour le PAOK

« J’ai déjà écrit à M. Ceferin. » La phrase culte (et un poil gênante) est signée Olivier Létang à la pause d’un match complètement fou que Lille a cru renverser après l’avoir perdu en première période, ce jeudi soir, contre le PAOK (3-4). Le président lillois attendait alors de pied ferme, dans le couloir menant aux vestiaires, le corps arbitral quelques minutes après une bascule malheureuse pour le LOSC, déjà mal en point à la maison contre des Grecs opportunistes et finalement 11e au classement à l’issue de cette troisième journée.

Douches glacées

Nikola Dabanovic venait de provoquer la colère de tous les amoureux des Dogues en ne désignant pas le point de penalty, après un long moment passé devant le VAR, pour un accrochage pourtant évident de Jonjoe Kenny sur la fusée Matias Fernandez-Pardo (39e). Après la douche froide, celle glacée de Yiánnis Konstantélias, qui s’est joué des Lillois et de Berke Özer en fermant son pied pour punir un peu plus les locaux (0-3, 42e). Un score cruel et lourd à l’entracte pour Lille, trop facilement transpercé sur les offensives grecques menées par Andrija Živković, qui avait servi l’ancien de la maison Soualiho Meïté, garanti sans célébration après une frappe placée (0-1, 18e), avant que l’international serbe ne passe en mode buteur après un joli service de Yiánnis Michailídis (0-2, 23e).

SÉQUENCE TERRIBLE POUR LE LOSC ❌ Malgré la VAR, l'arbitre refuse un penalty (évident ?) aux Lillois qui, dans les secondes qui suivent, encaissent un troisième but dans cette mi-temps 🥶#LOSCPAOK | #UEL pic.twitter.com/G1gjHnAw7d — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2025

Tout cela, c’était avant la folie du second acte, où le LOSC a cru renverser la table et toutes les probabilités. Bruno Genesio avait choisi de lancer Thomas Meunier et Chancel Mbemba dès le retour des vestiaires, mais c’est le capitaine Benjamin André qui a sauté plus haut que tout le monde pour placer sa tête gagnante sur un corner de Calvin Verdonk (1-3, 57e). Antonis Tsiftsis a repoussé l’échéance devant Igamane ou Mbemba, mais le Marocain a laissé traîner sa tête sur une déviation de Meunier pour surprendre le portier des visiteurs et tout relancer (2-3, 68e).

Chaos et KO

Ce n’était que le début d’un joyeux chaos à Pierre-Mauroy, où le public ne s’attendait peut-être pas à vivre un jeudi soir de folie. Après une faute d’André dans la surface sur Konstantélias, Özer a remis ça après Rome en sortant le penalty de Živković, privé de doublé par les genoux du gardien turc (71e). À peine sauvés, les Lillois ont été plombés une nouvelle fois par le PAOK et par… Živković qui a cette fois planté son deuxième pion de la soirée après un show de Kiril Despodov (2-4, 74e). Finito pipo ? Ne dites surtout pas cela à Igamane, qui a envoyé une frappe croisée puissante et précise pour nous emmener dans une fin de match dingue (3-4, 78e), où Lille aurait pu sombrer (Konstantelias), mais surtout arracher un point inespéré, sans les arrêts d’Antonis Tsiftsis, le coup franc à côté d’Igamane et surtout le hors-jeu d’André sur la balle prolongée par Giroud sur l’action du 4-4 au bout du bout du bout du temps additionnel (90e+7). Une défaite, oui, mais une sacrée soirée d’Europe.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Santos (Meunier, 46e), Ngoy (Mbemba, 46e), Mandi, Verdonk – André, Raghouber (Bouaddi, 61e) – Correia (Giroud, 61e), Sarhaoui, Fernandez-Pardo – Igamane. Entraîneur : Bruno Genesio.

PAOK (4-2-3-1) : Tsiftsis – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Camara (Bianco, 16e), Meïté – Despodov, Konstantelias, Živković – Chalov (Giakoumakis, 66e). Entraîneur : Răzvan Lucescu

Bruno Genesio cite Louis XIV