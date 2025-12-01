Marc Brys viré de son poste du sélectionneur du Cameroun à trois semaines de la CAN

Samuel Eto’o fait du Samuel Eto’o.

À trois semaines de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se disputera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, le Cameroun vient d’opérer un changement inattendu au poste de sélectionneur des Lions indomptables. Marc Brys, en poste depuis avril 2024, a été démis de ses fonctions au profit de David Pagou, ancien entraîneur du Stade Renard de Melong (D1 camerounaise) et déjà présent dans le staff du Belge.

Ce remplacement express trouve ses racines dans le conflit qui opposait Brys avec le président de la fédération camerounaise : Samuel Eto’o. Réélu le week-end dernier pour un deuxième mandat à la tête de la FECAFOOT, le dirigeant a choisi de refaire savoir qui est le patron en frappant un grand coup.

Et comme une surprise n’arrive jamais seule, la liste présentée par David Pagou pour la CAN, où le Cameroun affrontera la Côté d’Ivoire, le Mozambique et le Gabon dans le groupe F, fait déjà beaucoup parler d’elle : Andre Onana, Vincent Aboubacar et Eric-Maxim Choupo-Moting ne seront en effet pas du voyage au Maroc. L’objectif, lui, sera de faire mieux qu’en 2024 : passer le stade des huitièmes de finale.

Dans la joie et la bonne humeur si possible.

