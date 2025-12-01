S’abonner au mag
Samuel Umtiti évoque la pression du Barça et les conséquences sur sa santé mentale

Une cause nationale.

C’est bientôt l’heure. Ce mardi 2 décembre à 21h25, Têtes plongeantes, documentaire inédit consacré à la santé mentale, sera diffusé simultanément sur TMC, TV5 Monde et Society+.

Autour de la table : les champions du monde 2018 Blaise Matuidi, Raphaël Varane, Olivier Giroud et Samuel Umtiti, ou encore l’internationale française Gaëtane Thiney. Tous y racontent pour la première fois leurs failles, leurs doutes et leurs descentes aux enfers, aux côtés de jeunes anonymes venus partager leurs expériences de dépression ou de harcèlement.

Samuel Umtiti, lui, revient sur la période sombre de sa fin d’aventure barcelonaise (achevée en 2023, avec un prêt à Lecce). L’ancien défenseur confie à quel point il s’est senti lâché et exposé : « À chaque fois que je parlais avec le médecin ou quelqu’un du club, tout ce qu’on pouvait dire, toutes les discussions se retrouvaient dans la presse dans les minutes qui suivaient. On me faisait comprendre que j’étais un poids pour ce club parce que je ne voulais pas me faire opérer. »

Une image écornée, un regard extérieur devenu accusateur : « Finalement, en sortant de chez soi, les gens te regardent comme si tu avais été malhonnête ou comme si tu leur avais volé leur argent. » Derrière le cliché du footballeur riche et heureux, Umtiti rappelle ce qui le faisait vraiment vivre : « Ce n’était pas l’argent qui me rendait heureux, c’était l’humain et le fait de jouer au football… et je n’avais ni l’un ni l’autre. »

Le Barça relève la tête contre Alavés et repasse en tête

