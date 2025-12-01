Le Ballon d’or 2025 sera éloignée des terrains plusieurs mois

Le Ballon d’or est sur la touche.

Quelques jours après la finale aller de la Ligue des nations face à l’Allemagne (0-0), la triple Ballon d’or Aitana Bonmati a subi une fracture du péroné à l’entraînement, a annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF). Un gros coup dur pour la Roja, qui perd l’une de ses leaders avant le match retour ce mardi. Victorieuses lors de la dernière édition face à la France en 2024, les Espagnoles avaient notamment pu compter sur un but de… Bonmati pour s’imposer (2-0).

Plusieurs mois d’absence

Après son échec en finale de l’Euro 2025 et une défaite face à l’Angleterre (1-1, 3-1 aux TAB), l’Espagne veut éviter de manquer un deuxième titre consécutif. La dernière victoire de la Roja face à l’Allemagne remonte à la demi-finale de l’Euro, où elle s’était imposée en prolongation grâce à un but de (évidemment) Aitana Bonmati.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Aitana Bonmatí causa baja por lesión en la concentración de la @sefutbolfem La centrocampista azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación. 🔗 https://t.co/biH7eTXgB3.#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/6VdyxJW5zm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 30, 2025

Comme l’a annoncé la RFEF, la milieu de terrain du FC Barcelone va rentrer en Catalogne pour effectuer les premiers soins. Elle pourrait être absente deux mois, voire trois en cas d’opération.

La malédiction des Ballons d’or se poursuit.

