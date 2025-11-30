Naples surprend et dépasse le leader romain

AS Rome 0-1 Naples

But : Neres (36e) pour Naples

Le Napoli est dans le coup.

Vainqueur sur la pelouse de l’AS Roma ce dimanche soir, Naples est deuxième de Serie A à égalité de points avec l’AC Milan, désormais leader du championnat italien. Un seul but de David Neres (0-1), après un contre éclair dans le premier acte (36e), aura suffi à sécuriser trois précieux points dans la course au titre : oui, déjà. Naples enchaîne une troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et distance d’un point son adversaire du soir, ainsi que l’Inter.

🔥 | Le but de David Neres pour ouvrir le score face à la Roma ! ⚽️✨ #RomaNapoli Suivez le CHOC @OfficialASRoma - @sscnapoli GRATUITEMENT sur DAZN commenté par @BruceGrannec : https://t.co/blwDOderTl ! 👈 pic.twitter.com/ZwyO1ZefGE — DAZN France (@DAZN_FR) November 30, 2025

Qu’est-ce que ce sera quand Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Zambo Anguissa reviendront de blessure…

