- Serie A
- J13
- AS Rome-Naples (0-1)
Naples surprend et dépasse le leader romain
AS Rome 0-1 Naples
But : Neres (36e) pour Naples
Le Napoli est dans le coup.
Vainqueur sur la pelouse de l’AS Roma ce dimanche soir, Naples est deuxième de Serie A à égalité de points avec l’AC Milan, désormais leader du championnat italien. Un seul but de David Neres (0-1), après un contre éclair dans le premier acte (36e), aura suffi à sécuriser trois précieux points dans la course au titre : oui, déjà. Naples enchaîne une troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et distance d’un point son adversaire du soir, ainsi que l’Inter.
🔥 | Le but de David Neres pour ouvrir le score face à la Roma ! ⚽️✨ #RomaNapoli Suivez le CHOC @OfficialASRoma - @sscnapoli GRATUITEMENT sur DAZN commenté par @BruceGrannec : https://t.co/blwDOderTl ! 👈 pic.twitter.com/ZwyO1ZefGE— DAZN France (@DAZN_FR) November 30, 2025
Qu’est-ce que ce sera quand Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Zambo Anguissa reviendront de blessure…Zambo Anguissa délivre Naples, la Roma enchaîne
