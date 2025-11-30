S’abonner au mag
  • Serie A
  • J13
  • AS Rome-Naples (0-1)

Naples surprend et dépasse le leader romain

TJ
AS Rome 0-1 Naples

But : Neres (36e) pour Naples

Le Napoli est dans le coup.

Vainqueur sur la pelouse de l’AS Roma ce dimanche soir, Naples est deuxième de Serie A à égalité de points avec l’AC Milan, désormais leader du championnat italien. Un seul but de David Neres (0-1), après un contre éclair dans le premier acte (36e), aura suffi à sécuriser trois précieux points dans la course au titre : oui, déjà. Naples enchaîne une troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et distance d’un point son adversaire du soir, ainsi que l’Inter.

Qu’est-ce que ce sera quand Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Zambo Anguissa reviendront de blessure…

