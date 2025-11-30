S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8e tour
  • Le Gosier-Oissel (2-2, 4-2 TAB)

L'AS Gosier (Guadeloupe) de Beauvue qualifiée pour les 32es de Coupe de France

JB
L’AS Gosier (Guadeloupe) de Beauvue qualifiée pour les 32es de Coupe de France

Beauvue s’en met plein le gosier.

Rentré dans sa Guadeloupe natale cet été, Claudio Beauvue (37 ans) n’est pas encore à la retraite : l’ancien attaquant de Guingamp porte aujourd’hui les couleurs de l’AS Gosier (R1), qui s’est qualifiée ce samedi pour les 32es de finale de Coupe de France en sortant à domicile le CMS Oissel (N3)… grâce notamment à son buteur vedette, auteur de l’égalisation sur penalty à la 85e. La décision s’est ensuite faite aux tirs au but (2-2, 4-2 TAB). Vainqueur de la compétition en 2014, Beauvue fera donc son retour en métropole mi-décembre, puisque son équipe est assurée de venir disputer son 32e dans l’Hexagone.

Avec un peu de chance, les « Requins » pourraient même tirer une équipe de Ligue 1.

