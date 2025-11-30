L’AS Gosier (Guadeloupe) de Beauvue qualifiée pour les 32es de Coupe de France

Beauvue s’en met plein le gosier.

Rentré dans sa Guadeloupe natale cet été, Claudio Beauvue (37 ans) n’est pas encore à la retraite : l’ancien attaquant de Guingamp porte aujourd’hui les couleurs de l’AS Gosier (R1), qui s’est qualifiée ce samedi pour les 32es de finale de Coupe de France en sortant à domicile le CMS Oissel (N3)… grâce notamment à son buteur vedette, auteur de l’égalisation sur penalty à la 85e. La décision s’est ensuite faite aux tirs au but (2-2, 4-2 TAB). Vainqueur de la compétition en 2014, Beauvue fera donc son retour en métropole mi-décembre, puisque son équipe est assurée de venir disputer son 32e dans l’Hexagone.

#CoupeDeFrance QUALIFICATIONNNNNNN 🤩🤩🤩🤩 L'AS Gosier rejoint les 32es de finale de la @coupedefranceCA en sortant aux tirs au but le CMS Oissel (4-2, 2-2 à l'issue du temps réglementaire). Bravo aux Requins, au staff gosiérien, aux dirigeans👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾#PasyonémanTanNou pic.twitter.com/uQiyyKqdQW — LGF (@LGF971) November 29, 2025

Avec un peu de chance, les « Requins » pourraient même tirer une équipe de Ligue 1.

