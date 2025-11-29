Kenan Yildiz porte encore la Juve

Juventus 2-1 Cagliari

Buts : Yildiz (27e, 45e+1) pour la Juventus // Esposito (26e) pour Cagliari

Yildiz remet la Juve dans le droit chemin.

Après deux nuls consécutifs en Serie A, la Juventus a repris sa marche en avant à domicile en dominant Cagliari (2-1). Grâce à qui ? À son étoile, son meilleur joueur, Kenan Yildiz.

Tout avait pourtant mal commencé à l’Allianz Stadium quand sur une récupération haute des Sardes, Marco Palestra délivre un centre parfait pour Sebastiano Esposito qui refroidit l’enceinte turinoise. Mais pas le temps pour les visiteurs de célébrer que l’égalisation turinoise est déjà là : Yildiz, à l’entrée de la surface, surgit pour tailler un costard à Elia Caprile et remettre ainsi les deux formations à égalité. Malgré la sortie sur blessure de Dusan Vlahović, l’international turc va s’offrir un doublé, juste avant la pause, à la suite d’un bon mouvement et surtout d’une belle passe décisive signée Pierre Kalulu.

💥💥 | DOUBLÉ POUR KENAN YILDIZ !! La pépite turque 🇹🇷 donne l’avantage à la Juve juste avant la pause ! Passe décisive de Pierre Kalulu ! 🇫🇷 📲 Regardez la rencontre GRATUITEMENT durant le DAZN Relax Friday : https://t.co/blwDOderTl ! 👈#JuventusCagliari pic.twitter.com/mazg3iqhW5 — DAZN France (@DAZN_FR) November 29, 2025

Le score ne bougera pas en seconde période, malgré un face-à-face perdu par Francisco Conceição, et voilà la Juve qui revient provisoirement à deux points de l’AC Milan, deuxième.

