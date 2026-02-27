Luis Enrique très serein en vue de PSG-Chelsea

La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Pour Luis Enrique, il n’y a pas de quoi faire une pendule de ce PSG – Chelsea, et ce malgré la dernière déconvenue en finale de Coupe du monde des clubs (3-0). Affronter les Blues, ça a d’ailleurs souri quelques fois aux Parisiens ces dernières années (même si un grand chevelu manque pour libérer les siens cette saison).

« Comme d’habitude, je suis très content de ce tirage au sort, explique le tacticien espagnol. Nous sommes contents, ce sera fascinant de jouer contre Chelsea, l’une des meilleures équipes anglaises. Nous les connaissons bien, mais il n’y aura pas de sentiment de revanche, car il s’agit d’une autre compétition. »

Gagner, mais à quel prix ?

Entre un tableau de prestige en Ligue des champions et la bataille avec le RC Lens en Ligue 1 pour le titre, le PSG est confronté à deux combats de haute intensité. L’enchaînement des matchs a dessiné les contours d’une saison 2025-2026 particulièrement complexe. Le technicien parisien doit en effet composer avec les pépins physiques de la majeure partie de ses cadres.

« C’est impossible d’avoir tous les joueurs prêts cette année, constate Enrique. C’est impossible. On paye le prix de ce qu’on a fait l’an dernier. Les joueurs ne sont pas des machines. La dernière saison a conditionné celle-ci. […] On n’a jamais joué avec les dix joueurs de la finale de Ligue des champions. »

Habile de ne pas citer Gianluigi Donnarumma.

