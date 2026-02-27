S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea

Luis Enrique très serein en vue de PSG-Chelsea

SW
Réactions
Luis Enrique très serein en vue de PSG-Chelsea

La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Pour Luis Enrique, il n’y a pas de quoi faire une pendule de ce PSG – Chelsea, et ce malgré la dernière déconvenue en finale de Coupe du monde des clubs (3-0). Affronter les Blues, ça a d’ailleurs souri quelques fois aux Parisiens ces dernières années (même si un grand chevelu manque pour libérer les siens cette saison).

« Comme d’habitude, je suis très content de ce tirage au sort, explique le tacticien espagnol. Nous sommes contents, ce sera fascinant de jouer contre Chelsea, l’une des meilleures équipes anglaises. Nous les connaissons bien, mais il n’y aura pas de sentiment de revanche, car il s’agit d’une autre compétition. »

Gagner, mais à quel prix ?

Entre un tableau de prestige en Ligue des champions et la bataille avec le RC Lens en Ligue 1 pour le titre, le PSG est confronté à deux combats de haute intensité. L’enchaînement des matchs a dessiné les contours d’une saison 2025-2026 particulièrement complexe. Le technicien parisien doit en effet composer avec les pépins physiques de la majeure partie de ses cadres.

« C’est impossible d’avoir tous les joueurs prêts cette année, constate Enrique. C’est impossible. On paye le prix de ce qu’on a fait l’an dernier. Les joueurs ne sont pas des machines. La dernière saison a conditionné celle-ci. […] On n’a jamais joué avec les dix joueurs de la finale de Ligue des champions. »

Habile de ne pas citer Gianluigi Donnarumma.

PSG-Chelsea, un tirage pas si facile

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
3

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.