L’équipe type de la neige
Les nez qui coulent, les joues bien rouges et le radiateur à fond, tu ne penses qu’à rester sous ta couette, bien au chaud. Ou à sortir, lancer plein de boules, et honorer ces footeux ou footeuses qui semblent faits pour affronter le blizzard.
Gardien
Gábor Király
Les types en jogging en coton épais rentré dans les chaussettes de foot, faut pas leur lancer des boules.
Défenseurs
Élise Bonet
Avec Alexandre Bonnet, c’est la seule qui ne met pas cet horrible cache-oreilles.
Laurent Blanc
Montpellier, Paris, Bordeaux, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Marseille, Lyon… il combine toutes les couleurs du spectre solaire.
Yohan Verglas
« Ça reste pas, ça glisse », doivent dire les arbitres chaque week-end de cinquième division de district au défenseur passé dernièrement à Smarves-Iteuil, et forcément coutumier des dérapages.
Koji Nakata
Permet un petit rappel utile : quand il neige, il faut toujours regarder où mettre ses pieds.
Quand la neige joue un bien mauvais tour à Kōji Nakata ❄️ pic.twitter.com/Cg9K1ABrES
— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 5, 2026
Milieux
João Neves
Camion, salage, chasse-neige : les services de la route mobilisés partout en France (et au Koweït).
Steven Gerrard
Avec ou sans neige, une glissade, ça coûte cher.
Barry White
You’re the First, the Last, My Everything, by Mbappé, Wilfrid.
🎶 On vient de m'envoyer cette vidéo de Wilfrid Mbappé qui chante du Barry White pour le concert de Premiers de Cordée. Il est très bon 👏 pic.twitter.com/TNOZCGVajY
— Nizzague (@Nizzague) November 17, 2025
Attaquants
Cole Palmer
Plus gros boulard du onze, il a décidé de créer une marque pour commercialiser sa célébration. Qui consiste simplement à se frotter les bras.
Robbie Fowler
La célébration est coincée dans la poudreuse.
#OnThisDay 1999
Robbie Fowler’s controversial celebration against Everton.
Gérard Houllier claimed it was a grass eating celebration learnt from Rigobert Song 😂 pic.twitter.com/oTzu26ozhq
— Football Remind ⚽️ (@FootballRemind) April 3, 2024
Emile Heskey
En cette année de JO d’hiver, c’est le moment de revoir Eurosport, des chasubles trop petites et des slaloms. Ceux de Heski, évidemment.
Remplaçants
Zacharie Baton
Seulement troisième gardien de l’histoire de l’équipe de France (après Maurice Guichard et Georges Crozier), puisque les deux autres lui en ont mis dans les roues.
Pascal Cygan
Deux suffisent, mais pour faire les touches, ça reste mieux que six moufles.
Aron Winter
Lors de son jubilé, Johann Cruyff avait sorti : « On peut jouer partout. Dans la rue, sur un terrain, et si vous êtes assez bon, même dans un théâtre. » Il avait oublié de mentionner la neige, que n’a pas dû beaucoup côtoyer Aron, né à Panamaribo. Ophélie non plus.
Luc Alphand
Avec son surnom (« On me surnommait Caillou parce que c’était comme si j’avais un caillou dans la godasse quand on jouait (rires) »), ses parties de chasse avec Pascal Olmeta et autant de titres de champion de France que Saint-Étienne, la place est méritée.
Pierrick Capelle
Lui aussi, il pourrait donner un coup de main pour dépanner.
Wayne Rooney
Ou plutôt… Wayne Rooneige !
Oliver Glasner
Il manquait un Autrichien pour entraîner cette équipe bien froide. Et choper le globe de Crystal à Martin Fourcade ?
Par Ulysse Llamas, frigorifié