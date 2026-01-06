S’abonner au mag
  • France
  • Disparition des orteils

L’équipe type de la neige

Par Ulysse Llamas, frigorifié

Les nez qui coulent, les joues bien rouges et le radiateur à fond, tu ne penses qu’à rester sous ta couette, bien au chaud. Ou à sortir, lancer plein de boules, et honorer ces footeux ou footeuses qui semblent faits pour affronter le blizzard.

L’équipe type de la neige

Gardien

ICONSPORT_094484_0066-scaled

Gábor Király

Les types en jogging en coton épais rentré dans les chaussettes de foot, faut pas leur lancer des boules.

Défenseurs

ICONSPORT_241653_0052

Élise Bonet

Avec Alexandre Bonnet, c’est la seule qui ne met pas cet horrible cache-oreilles.

ICONSPORT_005094_0005-scaled

Laurent Blanc

Montpellier, Paris, Bordeaux, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Marseille, Lyon… il combine toutes les couleurs du spectre solaire.

yohan-verglas__pfvszz

Yohan Verglas

« Ça reste pas, ça glisse », doivent dire les arbitres chaque week-end de cinquième division de district au défenseur passé dernièrement à Smarves-Iteuil, et forcément coutumier des dérapages.

koji-nakata

Koji Nakata

Permet un petit rappel utile : quand il neige, il faut toujours regarder où mettre ses pieds.

Milieux

1e7a39d3ea479f55fcbe4bcf027d385e5098a3f3

João Neves

Camion, salage, chasse-neige : les services de la route mobilisés partout en France (et au Koweït).

ICONSPORT_261406_2045-scaled

Steven Gerrard

Avec ou sans neige, une glissade, ça coûte cher.

ICONSPORT_141952_0004-scaled

Barry White

You’re the First, the Last, My Everything, by Mbappé, Wilfrid.

Attaquants

cole-palmer

Cole Palmer

Plus gros boulard du onze, il a décidé de créer une marque pour commercialiser sa célébration. Qui consiste simplement à se frotter les bras.

ICONSPORT_255016_0017-scaled

Robbie Fowler

La célébration est coincée dans la poudreuse.

emile-heskey

Emile Heskey

En cette année de JO d’hiver, c’est le moment de revoir Eurosport, des chasubles trop petites et des slaloms. Ceux de Heski, évidemment.

Remplaçants

Zacharie Baton

Seulement troisième gardien de l’histoire de l’équipe de France (après Maurice Guichard et Georges Crozier), puisque les deux autres lui en ont mis dans les roues.

ICONSPORT_011482_0007-scaled

Pascal Cygan

Deux suffisent, mais pour faire les touches, ça reste mieux que six moufles.

ICONSPORT_164334_0007

Aron Winter

Lors de son jubilé, Johann Cruyff avait sorti : « On peut jouer partout. Dans la rue, sur un terrain, et si vous êtes assez bon, même dans un théâtre. » Il avait oublié de mentionner la neige, que n’a pas dû beaucoup côtoyer Aron, né à Panamaribo. Ophélie non plus.

ICONSPORT_091302_0058-1-scaled

Luc Alphand

Avec son surnom (« On me surnommait Caillou parce que c’était comme si j’avais un caillou dans la godasse quand on jouait (rires) »), ses parties de chasse avec Pascal Olmeta et autant de titres de champion de France que Saint-Étienne, la place est méritée.

pierrick-capelle

Pierrick Capelle

Lui aussi, il pourrait donner un coup de main pour dépanner.

wayne-rooney

Wayne Rooney

Ou plutôt… Wayne Rooneige !

ICONSPORT_279316_0134-scaled

Oliver Glasner

Il manquait un Autrichien pour entraîner cette équipe bien froide. Et choper le globe de Crystal à Martin Fourcade ?

Par Ulysse Llamas, frigorifié

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!