Le Bayern écarte tranquillement Leipzig et file en demi-finales de Coupe d’Allemagne

Bayern 2-0 Leipzig

Buts : Kane (SP 64e), Díaz (67e)

Après avoir humilié le RB Leipzig deux fois en championnat cette saison, le Bayern a presque levé le pied, ce mercredi, en disposant de son adversaire en quarts de finale de Coupe d’Allemagne par un écart beaucoup plus faible (2-0). Les Bavarois ont pourtant d’abord eu chaud, très chaud. Dès l’entame de match, le RasenBallsport a appuyé sur l’accélérateur, ouvrant même le score par l’intermédiaire de Christoph Baumgartner (4e) avant que l’assistance vidéo ne vienne doucher ses espoirs.

Piqués, les hommes de Vincent Kompany ont remis le pied sur le ballon et la pression sur la surface adverse, obligeant Castello Lukeba (12e) et Maarten Vandevoordt (45e+5, 58e) à sauver leur équipe sur la ligne de but. Le verrou a finalement sauté dans le deuxième acte. En seulement trois minutes, Harry Kane, sur penalty (1-0, 64e), et Luis Díaz, après un bel enchaînement (2-0, 67e), ont permis au Bayern de rallier les demi-finales.

La balade continue.

Le Bayern dépasse les 100 buts !