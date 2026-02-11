S’abonner au mag
Un blessé de plus à déplorer côté Barça

SW
Nouvelle blessure du côté du Barça. Le club catalan a annoncé via un communiqué que Marcus Rashford est forfait pour le déplacement au Wanda Metropolitano de Madrid jeudi soir.

L’international anglais ne disputera donc pas cette demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. Une absence qui n’arrange en rien le FC Barcelone, toujours privé de Raphinha.

Un mauvais coup au genou

L’ancienne pépite de Manchester United est laissée au repos par précaution suite à un coup au genou reçu samedi dernier lors du match de championnat contre Majorque (3-0).

Rashford cette saison, c’est 34 rencontres toutes compétitions confondues pour 10 buts et 13 passes décisives. La confirmation après les belles promesses de l’an passé.

De quoi laisser plus de liberté à Lamine Yamal pour s’exprimer ?

Le Barça renverse l’Atlético en trois actes

SW

