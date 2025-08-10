Cette fois, c'est la bonne : un match de Liga pourrait se jouer aux États-Unis

Le championnat espagnol est face à un tournant.

Selon Diario Sport, la Liga et la Fédération de football espagnole seraient sur le point de conclure un accord pour délocaliser une rencontre de championnat hors d’Espagne pour la première fois ; aux États-Unis, en l’occurence. La rencontre en question est Villarreal-Barça, programmée le week-end du 21 décembre. L’objectif : faire une belle vitrine au foot espagnol outre-Atlantique et permettre aux deux clubs de s’exporter, avec tout naturellement un avantage pour le club catalan sur ce terrain-là.

Miami, comme par hasard

Dans cette logique, la ville qui tiendrait la corde pour accueillir cet évènement n’a pas été choisie par hasard. Ce Villarreal-Barcelone se jouerait potentiellement à Miami, au Hard Rock Stadium, résidence de l’Inter où évolue Lionel Messi et une petite diaspora d’anciens Blaugranas (Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suárez).

Pas encore approuvée par les décideurs du foot ibérique, cette décision de taille devra également être validée par l’UEFA et la FIFA. La saison dernière, un match de Liga entre Barcelone et l’Atlético était également sur le point de se délocaliser au pays de l’Oncle Sam, mais le contexte lié à la tempête DANA qui s’était abattue sur la ville de Valence avait empêché sa tenue.

On n’est pas à l’abri que le Barça reparte de Miami avec la Pulga dans ses valises.

