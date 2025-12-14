S’abonner au mag
Igor Paixão a pour idoles deux anciens joueurs du PSG

Igor de Macapá.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions d’euros bonus compris), Igor Paixão connaît des débuts contrastés dans les Bouches-du-Rhône. Interrogé par Téléfoot, le Brésilien est revenu sur sa joie de porter le maillot de l’OM : « L’OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à l’OM est une étape fondamentale dans ma carrière. »

Neymar comme référence

Sa déclaration va forcément faire plaisir aux supporters marseillais. Bien plus que la suite de l’interview durant laquelle Igor Paixão dévoile ses deux idoles : « Mes idoles, ce sont Ronaldinho, que j’aime beaucoup et qui faisait de la magie avec le ballon. Et j’ai aussi Neymar comme référence. Oui, ils ont joué au PSG, mais j’aime surtout leur football. »

Étonnant que ça ne soit pas Souza et Lucas Moura.

En direct : Marseille-Monaco (0-0)

