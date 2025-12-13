Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !

C’est quand même dingue que personne y ait pensé jusqu’à maintenant.

Dans le Pokédex des célébrations, un nouveau geste vient d’être débloqué au Kenya. Buteur avec son club de Gor Mahia, en déplacement à Bandari (match nul 1-1, 13e journée de la D1 kenyane), l’attaquant Adukwaw Ebenezer s’est distingué par une drôle de célébration, entre l’hilare et le très très gênant.

Ebenezer Adukwaw, a Gor Mahia footballer, shocked fans with his goal celebration. pic.twitter.com/tkEBl2AgRs — The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) December 13, 2025

Auteur de l’ouverture du score à la 31e minute de jeu, le joueur ghanéen a pris le ballon pour le mettre dans son short, contre ses parties intimes, avant d’entamer une drôle de démarche de façon à montrer à tout le public qu’il en a beaucoup dans le slip. La courte séquence fait depuis le tour des réseaux. Ce qui ne semble pas gêner la communication du club de Gor Mahia, qui s’est fait une joie de laisser la séquence en entier dans sa vidéo de résumé.

