S’abonner au mag
  • International
  • Kenya

Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !

TJ
Le joueur préféré de Roberto De Zerbi se trouve au Kenya !

C’est quand même dingue que personne y ait pensé jusqu’à maintenant.

Dans le Pokédex des célébrations, un nouveau geste vient d’être débloqué au Kenya. Buteur avec son club de Gor Mahia, en déplacement à Bandari (match nul 1-1, 13e journée de la D1 kenyane), l’attaquant Adukwaw Ebenezer s’est distingué par une drôle de célébration, entre l’hilare et le très très gênant.

Auteur de l’ouverture du score à la 31e minute de jeu, le joueur ghanéen a pris le ballon pour le mettre dans son short, contre ses parties intimes, avant d’entamer une drôle de démarche de façon à montrer à tout le public qu’il en a beaucoup dans le slip. La courte séquence fait depuis le tour des réseaux. Ce qui ne semble pas gêner la communication du club de Gor Mahia, qui s’est fait une joie de laisser la séquence en entier dans sa vidéo de résumé.

Il est là, le chaînon manquant de Roberto De Zerbi à l’OM !

Bousculé, le PSG s’en sort à Metz

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez Metz-PSG (2-3)
Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!