Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves

Arsenal 2-1 Wolverhampton

Buts : Johnstone (CSC, 70e) et Mosquera (CSC, 90e+4) pour les Gunners // Arokodare (90e) pour les Wolves

Rien ne peut arrêter les Gunners, même quand ils ne marquent pas.

Ce samedi, Arsenal est parvenu à faire cet exploit avec pas mal de réussite. Un coup de moins bien dans le secteur offensif, moins d’idées ? Pas de problème, les hommes de Mikel Arteta ont trouvé leur solution… compter sur les autres pour gagner ! En s’imposant à domicile contre le cancre de la Premier League Wolverhampton (2-1), qui n’a toujours pas gagné un match cette saison et qui restait sur sept défaites d’affilée en championnat, les Gunners ont surtout été aidés par deux buts contre-son-camp de leurs adversaires.

Une fin de match épique

Le premier malheureux se nomme Sam Johnstone. Sur un corner de Bukayo Saka, le gardien anglais voyait d’abord son montant le sauver, avant que le ballon ne lui rebondisse dessus puis finisse dans sa propre cage. Ses coéquipiers pensaient faire le braquage ultime à l’ultime minute du temps règlementaire et une égalisation de Emmanuel Arokodare d’une tête pleine de rage. Mais c’était sans compter cette potentielle chance du champion emmagasinée par Arsenal, qui sur l’un de ses ultimes centres du match voyait Yerson Mosquera dévier de la tête le ballon dans son propre camp.

Une seconde fois pour des Loups bien malheureux, et qui doivent débattre en ce moment-même pour savoir à quel points ils sont maudits cette saison. Résultat de ce match presque paranormal : Arsenal prend provisoirement cinq points d’avance sur City en tête du championnat quand les Wolves restent désespérément bloqués à deux points au compteur.

Y a des jours comme ça…

Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent