S’abonner au mag
  • Premier League
  • J16
  • Arsenal-Wolverhampton (2-1)

Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves

TJ
Arsenal gagne sans mettre de buts contre les Wolves

  Arsenal 2-1 Wolverhampton

Buts : Johnstone (CSC, 70e) et Mosquera (CSC, 90e+4) pour les Gunners // Arokodare (90e) pour les Wolves

Rien ne peut arrêter les Gunners, même quand ils ne marquent pas.

Ce samedi, Arsenal est parvenu à faire cet exploit avec pas mal de réussite. Un coup de moins bien dans le secteur offensif, moins d’idées ? Pas de problème, les hommes de Mikel Arteta ont trouvé leur solution… compter sur les autres pour gagner ! En s’imposant à domicile contre le cancre de la Premier League Wolverhampton (2-1), qui n’a toujours pas gagné un match cette saison et qui restait sur sept défaites d’affilée en championnat, les Gunners ont surtout été aidés par deux buts contre-son-camp de leurs adversaires.

Une fin de match épique

Le premier malheureux se nomme Sam Johnstone. Sur un corner de Bukayo Saka, le gardien anglais voyait d’abord son montant le sauver, avant que le ballon ne lui rebondisse dessus puis finisse dans sa propre cage. Ses coéquipiers pensaient faire le braquage ultime à l’ultime minute du temps règlementaire et une égalisation de Emmanuel Arokodare d’une tête pleine de rage. Mais c’était sans compter cette potentielle chance du champion emmagasinée par Arsenal, qui sur l’un de ses ultimes centres du match voyait Yerson Mosquera dévier de la tête le ballon dans son propre camp.

Une seconde fois pour des Loups bien malheureux, et qui doivent débattre en ce moment-même pour savoir à quel points ils sont maudits cette saison. Résultat de ce match presque paranormal : Arsenal prend provisoirement cinq points d’avance sur City en tête du championnat quand les Wolves restent désespérément bloqués à deux points au compteur.

Y a des jours comme ça…

Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez Metz-PSG (2-3)
Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!