La police enquête sur le harcèlement subi par l'arbitre de Wolverhampton-Arsenal

L’ennemi public numéro un.

Samedi, sur la pelouse de Wolverhampton, le jeune joueur d’Arsenal Myles Lewis-Skelly a été expulsé avant la mi-temps pour une intervention commise près de la surface adverse – soit très loin de la cage gardée par David Raya – mais considérée comme l’annihilation d’une action claire de but, puisque Matt Doherty partait en contre. Un carton rouge très controversé qui n’a pas manqué de faire réagir du côté d’Arsenal, sur les plateaux télé ou sur les réseaux (et ce même si Arsenal s’est imposé) et qui a fait passer à l’arbitre de la rencontre, l’illustre Michael Oliver, un sale week-end.

Dimanche, le Professional game match officials board (PGMOM), organisme responsable de l’arbitrage des matchs professionnels en Angleterre, a communiqué pour dénoncer « les menaces et insultes » subies par Oliver et sa famille depuis 24 heures. « La police a été informée et plusieurs enquêtes ont été ouvertes […] malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un officiel de match fait face à des menaces ces derniers temps », précise le communiqué, relayé – et soutenu – par la Premier League.

The Premier League strongly condemns the threats and abuse directed at Michael Oliver. No official should be subject to any form of abuse. We will continue to support Michael, PGMOL and all investigations. https://t.co/J6GbuH7gNT

— Premier League (@premierleague) January 26, 2025