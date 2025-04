Metz freiné à Caen

Caen 2-2 Metz

Buts : Grandsir (47e) et Lebreton (68e) pour Caen // Van Den Kerkhof (43e) et Sabaly (61e) pour Metz

Oh, la mauvaise affaire !

Lors de la 29e journée de Ligue 2, Metz avait l’occasion de prendre la tête du classement et de mettre la pression sur Lorient. Sauf que sur la pelouse de Caen, les Grenats n’ont pas réussi à s’imposer et restent donc bloqués à la troisième place (à un point du leader et du Paris FC, qui a en revanche gagné). Pourtant, les visiteurs ont mené à deux reprises : lorsque Kevin Van den Kerkhof a ouvert le score juste avant la pause sur la première frappe cadrée de son équipe, et quand l’ancien latéral de Bastia a centré vers Cheikh Sabaly pour le break à l’heure de jeu.

Grandsir et Lebreton en sauveurs

Mais les locaux, bien que largement lanternes rouges avec sept unités de retard sur Clermont, ont su réagir à chaque fois : Samuel Grandsir a d’abord égalisé au retour des vestiaires grâce à un exploit personnel et un peu de réussite, puis Noé Lebreton a imité son partenaire d’une frappe de loin à une grosse vingtaine de minutes du terme. Plutôt mérité, les derniers du championnat s’étant procuré beaucoup d’occasions (Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh ou encore Lebreton) malgré une possession de balle largement en leur défaveur.

La mission impossible de Michel Der Zakarian est loin d’être réussie, mais il y a du mieux…

