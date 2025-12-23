Les Aigles de Carthage réussissent leur envol

Tunisie 3-1 Ouganda

Buts : E. Skhiri (10e) & E. Achouri (40e, 64e) pour les Aigles de Carthage // D. Omedi (90e +2) pour les Grues

Pour l’instant, les favoris tiennent leur rang.

Attendus pour leur entrée en lice dans cette CAN 2025, les Aigles de Carthage ont assez facilement disposé d’une sélection ougandaise valeureuse, mais trop peu armée pour résister aux assauts des champions d’Afrique 2004. Bien plus entreprenants que leurs adversaires du début à la fin de la partie, les joueurs de Sami Trabelsi ont tout de suite pris leur adversaire à la gorge et piqué les premiers, grâce à une tête puissante de l’ancien montpelliérain Ellyes Skhiri, sur corner (1-0, 10e).

Portés notamment par un Hannibal Mejri très remuant en première mi-temps, les Tunisiens prenaient même le large grâce à une superbe reprise de volée du plat du pied d’Elias Achouri, cinq minutes avant le retour aux vestiaires (2-0, 40e). Malgré un sacré sauvetage de Dylan Brown juste avant la pause sur l’une des rares incursions ougandaises, c’est avec un avantage confortable que les joueurs tunisiens rentrent au vestiaire.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆🌍 #beINCAN2025 🤩 La merveille de la Tunisie pour faire le break ! 🔥 Achouri marque sur une magnifique de reprise de volée !https://t.co/eSwusVRtQX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 23, 2025

Si la seconde période fut légèrement plus disputée, personne n’aura vraiment cru à un éventuel retournement de situation au stade olympique de Rabat tant les Aigles de Carthage ont toujours su contrôler le tempo d’un match qui leur était promis. Désireux de corser l’addition plutôt que gérer cet avantage, c’est un Achouri cette fois opportuniste qui y va même de son doublé, profitant d’un ballon mal repoussé par le portier ougandais pour pousser dans le but vide (3-0, 64e). Hannibal aurait bien donné au score final des allures de film gore, mais Omar Magoola préférait détourner en corner son superbe coup-franc direct qui prenait la direction de la lucarne.

Alors que l’on pensait se diriger tranquillement vers un 3-0 sans bavures, Denis Omedi offrait pourtant le but de l’honneur aux Grues, à la suite d’un léger cafouillage (3-1, 90e+2). Un petit accroc de fin de match pour la Tunisie, qui ne l’empêche toutefois pas de prendre d’entrée la tête du groupe C, et préparer sereinement ce qui s’annonce comme la finale du groupe face au Nigeria, le 27 décembre prochain.

Elle va être où, la première surprise de cette CAN ?

