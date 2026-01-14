Le nouveau sélectionneur de la Tunisie est Français

Le renouveau a commencé. Éliminé dès les huitièmes de finale de la CAN, la Tunisie change de sélectionneur. La fédération tunisienne a nommé ce mercredi Sabri Lamouchi. Libre de tout contrat après deux expériences saoudiennes (Al-Riyad et Diriyah), le technicien de 54 ans s’est engagé avec les Aigles de Carthage jusqu’en 2028. Il prendra donc les rênes de la sélection tunisienne pour le Mondial américain.

Une seconde aventure de sélectionneur pour Lamouchi

Si le nom de Franck Haise était dans les tuyaux pour reprendre le poste laissé vacant par Sami Trabelsi, c’est finalement celui de Lamouchi qui a été retenu, à la surprise générale. L’ancien joueur passé par Auxerre, Parme et l’OM va diriger une sélection pour la seconde fois. Entre 2012 et 2014, Lamouchi était sélectionneur de la Côte d’Ivoire, sélection avec laquelle il avait connu une élimnation en poules au Mondial 2014.

Parviendra-t-il a faire mieux avec la Tunisie ?

