La Tunisie s'envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie

Tanzanie 1-1 Tunisie

Buts : Salum (48e) pour les Taifa Stars // Gharbi (43e SP) pour les Aigles de Carthage

Un match nul qui arrange finalement tout le monde.

Dans ce choc de la 3e journée du Groupe C, les calculs étaient plutôt simples pour la Tunisie comme la Tanzanie. Les Aigles de Carthage ne devaient pas perdre la rencontre pour assurer leur qualification, tandis que les Taifa Stars avaient le même objectif, il fallait également que l’Ouganda ne l’emporte pas face au Nigeria afin d’être troisièmes de leur groupe et de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Mission accomplie pour les deux équipes puisque Tanzaniens et Tunisiens se sont quittés sur le score de 1-1. La Tunisie est donc qualifiée en tant que deuxième et la Tanzanie fait partie des meilleurs troisièmes de la compétition puisque l’Ouganda s’est incliné 1 à 3 face au Nigeria.

Ismaël Gharbi en maestro

Au milieu de 45 minutes ternes et moribondes où les deux équipes n’ont pas réellement su emballer la rencontre, un joueur a su tirer son épingle du jeu. Bien connu en France pour avoir été formé au Paris-Saint-Germain, Ismaël Gharbi qui évolue actuellement à Augsburg a été l’acteur majeur de cette première période. Une frappe enveloppée venue s’écraser sur le poteau de Hussein Massalanga juste avant le quart d’heure de jeu (14e), une tentative largement au-dessus (21e) et un lob audacieux qui passe tout près de la cage tanzanienne (28e) avant la délivrance offerte par l’ancien parisien. Si Gharbi a parfaitement transformé le penalty que lui a soigneusement laissé son coéquipier et ami de toujours Hannibal Mejbri (0-1, 43e), il a bénéficié de la faute grossière d’Ibrahim Hamad auteur d’une jolie cravate dans sa surface de réparation sur Hazem Mastouri (41e).

L’histoire est en marche pour la Tanzanie

Mais comme trop souvent durant cette première partie de compétition, la Tunisie n’a su ni emballer la rencontre, ni se mettre à l’abri. Un faux rythme auquel ont parfaitement su s’accorder les Tanzaniens, équipe frisson de ce début de CAN et qui grâce à un missile téléguidé de Feisal Salum dans le petit filet d’Aymen Dahmen est parvenu à ramener les siens à hauteur (1-1, 48e). Un but synonyme donc de première qualification en huitièmes de finale pour les Taifa Stars qui ont célébré comme il se devait ce résultat au coup de sifflet final.

Les bons comptes font les bons amis.

Tanzanie (4-2-3-1) : Masalanga – Hussein (Msindo, 67e), Hamad, Mwamnyeto, Job – Miroshi, Msanga – Msuva (Allarakhia, 85e), Salum (M’Mombwa, 85e), Mnoga (Kapombe, 90e+4) – Samatta (Suleiman, 46e). Sélectionneur : Miguel Gamondi.

Tunisie (3-4-3) : Dahmen – Talbi, Bronn, Valery – Abdi, Skhiri, Gharbi (Ben Romdhane, 88e), Mejbri (Belhadj, 88e) – Tounekti (Sliti, 64e), Achouri (Sassi, 52e), Mastouri (Jaziri, 64e). Sélectionneur : Sami Trabelsi.

Le Nigeria s’offre les huitièmes après un beau combat contre la Tunisie