La réponse de la direction de l’arbitrage au tacle de Vitinha dans le Classique

La définition parfaite du carton jaune orangé. Si l’OM a coulé à pic sur la pelouse du Parc des princes dimanche (5-0), une action antérieure à l’ouverture du score parisienne a toutefois fait couler beaucoup d’encre. Alors que Leonardo Balerdi s’était emparé le premier du ballon, Vitinha est venu le lui disputer, mais trop tard. Résultat, l’Argentin s’est retrouvé au sol après un tacle appuyé sur son tibia. L’arbitre du soir, Willy Delajod, appuyé par la VAR, avait alors dégainé un carton jaune à l’encontre du milieu portugais.

La direction de l’arbitrage estime qu’il n’y a pas eu d’erreur du corps arbitral

Une décision juste selon la direction de l’arbitrage : « Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s’accompagne pas d’un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l’impact physique. Par conséquent, l’absence d’intensité excessive dans le geste permet à l’arbitre de considérer que l’exclusion n’est pas incontournable », explique-t-elle sur le site de la 3F dans son débrief de la 21e journée de la Ligue 1. Pas d’erreur manifeste donc.

La direction de l’arbitrage a également revu à la baisse la sanction donnée à Endrick pour son tacle sur Dehmaine Tabibou et confirmé la simulation de Matías Fernández-Pardo dans la surface messine.

Pas sûr que les supporters phocéens soient satisfaits.

PSG : le CSE du club demande le départ de Yohan Cabaye du centre de formation

LB

