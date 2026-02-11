S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Quand Dembélé se paye Balerdi en plein Classique

AR
Quand Dembélé se paye Balerdi en plein Classique

Une balle perdue. L’Olympique de Marseille en quelques jours, c’est : une défaite affligeante dans le Classique et un entraîneur qui s’en va en pleine nuit. Il n’en fallait pas plus pour que Ligue 1+ dévoile un extrait de ses insides du match, et plus particulièrement une discussion entre Pierre-Emile Højbjerg et Ousmane Dembélé autour de Balerdi.

« Balerdi, il est nul, tu le sais »

Dans une séquence diffusée pour teaser le film du diffuseur, intitulé VÉRITÉ et disponible ce vendredi avant la confrontation entre Rennes et le Paris Saint-Germain, Dembélé n’y va pas de main morte avec l’Argentin.

Dans ce court extrait, on y voit le Ballon d’or, auteur d’une prestation remarquable avec deux buts, dont un petit festival dans la défense olympienne, s’acharner sur le capitaine olympien en s’adressant au Danois : « Balerdi, il est nul. Tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche. » Le milieu défensif marseillais, regard perdu au Parc des Princes, fait mine de ne pas comprendre le Parisien. Une séquence bien partie pour faire le tour des réseaux.

Ousmane en mode Trash Talk

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

AR

