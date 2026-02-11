C’est fini pour Roberto De Zerbi à Marseille

L’humiliation de trop. Après deux revers douloureux contre Bruges et Paris et un début d’année 2026 plein de frustrations, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Dans un communiqué publié en pleine nuit, le club phocéen a confirmé une rumeur de plus en plus persistante depuis la veille et annoncé la fin de la collaboration avec le technicien italien d’un « commun accord ».

Une décision « difficile »

Arrivé à l’été 2024 à Marseille avec l’étiquette d’un coach joueur et capable de faire passer un cap à Marseille, il repart moins de deux ans plus tard avec celle de celui qui, malgré une deuxième place dès sa première année, aura vécu une fin de cycle catastrophique et aura semblé débordé et à court de solution.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

L’OM fait part d’une « décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », tout en précisant que cette décision a été prise à l’issue d’une « concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club », De Zerbi y compris.

Sans préciser qui prendra la relève, le club a tenu à remercier l’Italien, qui aura vécu un passage singulier sur la Canebière, marqué notamment par son tempérament bouillant et l’espoir d’un retour de l’OM au premier plan, avec une qualification en Ligue des champions.

Et maintenant ? Intérim de Pancho Abardonado pour aller chercher la Coupe de France ?

L’instabilité sur le banc à l’OM en chiffres