Roberto De Zerbi commencerait à perdre une partie de son vestiaire

La gifle de trop ? Selon les informations de L’Équipe, la situation serait plus tendue que jamais du côté de l’Olympique de Marseille. Après l’humiliation reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), les Phocéens seraient rentrés dans le silence complet.

Roberto De Zerbi n’aurait pas adressé un mot à ses joueurs avant de passer la nuit au centre d’entraînement. Et ce lundi, pas de décrassage : tout le monde a été appelé à participer à la séance du jour.

Des signes d’agacement chez certains joueurs

L’Équipe rapporte également que des sentiments de lassitude, d’incompréhension voire de résignation émaneraient des joueurs. Un proche du groupe aurait exprimé que « tout ceci n’a ni queue ni tête et les joueurs commencent à le voir. On est près d’une rupture ». Certains choix du tacticien italien ne seraient pas toujours compris. Ne sentant plus de progression, les joueurs se sentiraient également trop surveillés par le staff marseillais au sujet de leur hygiène de vie et de leur heure d’arrivée à l’entraînement.

La mise à l’écart soudaine de plusieurs joueurs allant jusqu’à leur éviction (Adrien Rabiot, Neal Maupay et dernièrement Amir Murillo) agacerait également l’équipe. « Si tu traites comme ça tes enfants, il ne faut pas s’étonner que ton vestiaire te lâche » a déclaré un interlocuteur pour le quotidien sportif.

Bon, ça suffit les embrouilles, il faut jouer maintenant.

Plus d’un million de personnes devant PSG-OM