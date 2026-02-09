S’abonner au mag
Tout le monde se barre d’Anderlecht

Panique à bord à Neerpede. Alors que l’entraîneur d’Anderlecht, Besnik Hasi, a été démis de ses fonctions à la suite de la défaite de son équipe contre le Standard de Liège début février, son remplaçant, Edward Still, devrait lui aussi quitter le navire. L’actuel intérimaire, et frère de Will Still, va, selon Sky Sport, rejoindre le Championship et le club de Watford FC. En une semaine, le RSC Anderlecht a donc limogé son entraîneur principal, perdu son adjoint devenu intérimaire et son 3e adjoint, Lucas Biglia, qui, par loyauté envers Hasi et par envie de rejoindre sa famille en Italie, a démissionné.

Le dernier adjoint, Jérémy Taravel, ancien joueur passé par la réserve du LOSC, le Cercle de Bruges ou encore l’Excel Mouscron, devrait prendre la tête de l’actuel 4e de Jupiler League (à 16 point de l’Union saint-gilloise, leader) jusqu’à ce que le club trouve un coach principal. Pour sa première, Taravel aura droit à du lourd : une demi-finale retour de Coupe de Belgique ce jeudi soir. À l’aller, Anderlecht avait perdu 0-1. Puisque ce n’était pas encore assez la crise, le directeur sportif, Olivier Renard, a également été démis de ses fonctions.

Taquin pour sortir le club de cette mauvaise blague

Pour remplacer Hasi et Still, Anderlecht songerait à Paul Simonis, ancien coach du VFL Wolfsburg, mais aussi à Frédéric Taquin. Selon Walfoot, l’actuel entraîneur de la RAAL La Louvière aurait tapé dans l’œil de Kenneth Bornauw, CEO du club bruxellois. Au club depuis 2017, Taquin était aussi sur les tablettes du FC Metz avant l’arrivée de Benoît Tavenot. Partira ou partira pas, mais si Taquin devait rejoindre cette semaine Anderlecht, son premier match de championnat avec les Mauves serait ce dimanche contre… La Louvière.

Le timing peut être Taquin aussi.

