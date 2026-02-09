S’abonner au mag
Liverpool égale un triste record

Liverpool égale un triste record

Le Fergie Time inversé pour les rivaux. Renversé dans les dernières minutes par Manchester City ce dimanche, Liverpool a concédé sa quatrième défaite de la saison dans le temps additionnel. Un record sur une campagne de Premier League, aux côtés de Watford (2017-2018 et 2021-2022), West Ham (2021-2022) et Southampton (2024-2025). Après Crystal Palace, Chelsea et Bournemouth, Manchester City vient donc s’ajouter à cette triste liste. Il reste désormais treize journées aux hommes d’Arne Slot pour s’octroyer seuls ce record.

Petit soulagement toutefois pour les Reds : ils ne sont pas les plus mauvais élèves d’Europe, puisque le Genoa compte déjà cinq revers après la 90e minute. En France, la palme revient à Lyon et Strasbourg (trois défaites chacun dans le temps additionnel).

Même dans ce domaine qu’il maîtrise, l’OM est distancé.

Haaland et Guardiola viennent au soutien de Szoboszlai

TB

