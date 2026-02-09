Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire

Un monstre de la tête ! Selon L’Équipe, le défenseur central du Havre, Stephan Zagadou, est entré dans l’histoire du club grâce à son but inscrit ce dimanche lors de la victoire à domicile (2-1) contre Strasbourg. Avec cette réalisation, il est devenu le plus jeune buteur du HAC en Ligue 1 depuis la saison 1947-1948, à 17 ans et 107 jours.

Le premier défenseur né en 2008 à marquer dans les cinq grands championnats

Une performance remarquable : non seulement il est le plus jeune buteur havrais depuis près de 80 ans, mais il est également le premier défenseur né en 2008 ou après à marquer dans l’un des cinq grands championnats.

Arrivé au centre de formation du Havre en 2023, Zagadou enchaîne les belles étapes cette saison. Il a fait ses débuts en Ligue 1 fin octobre 2025, seulement quelques jours après avoir fêté son 17ᵉ anniversaire. Face à Strasbourg, il disputait déjà son troisième match dans l’élite, le deuxième d’affilée.

La magie Digard.

