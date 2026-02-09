S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • Le Havre-Strasbourg (2-1)

Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire

JE
Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire

Un monstre de la tête ! Selon L’Équipe, le défenseur central du Havre, Stephan Zagadou, est entré dans l’histoire du club grâce à son but inscrit ce dimanche lors de la victoire à domicile (2-1) contre Strasbourg. Avec cette réalisation, il est devenu le plus jeune buteur du HAC en Ligue 1 depuis la saison 1947-1948, à 17 ans et 107 jours. 

Le premier défenseur né en 2008 à marquer dans les cinq grands championnats

Une performance remarquable : non seulement il est le plus jeune buteur havrais depuis près de 80 ans, mais il est également le premier défenseur né en 2008 ou après à marquer dans l’un des cinq grands championnats.

Arrivé au centre de formation du Havre en 2023, Zagadou enchaîne les belles étapes cette saison. Il a fait ses débuts en Ligue 1 fin octobre 2025, seulement quelques jours après avoir fêté son 17ᵉ anniversaire. Face à Strasbourg, il disputait déjà son troisième match dans l’élite, le deuxième d’affilée.

La magie Digard.

Le Havre éjecte Strasbourg des places européennes, Raolisoa offre la victoire à Angers, pas de vainqueurs entre Auxerre et le Paris FC

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!