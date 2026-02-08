Le Havre éjecte Strasbourg des places européennes, Raolisoa offre la victoire à Angers, pas de vainqueurs entre Auxerre et le Paris FC

On connaît déjà celui qui aura le prix de plus beau but de la saison. Alors que le score sur les deux autres pelouses sont restés nuls et vierges, Le Havre a fait le spectacle face à Strasbourg en s’imposant 2 à 1 et éjecte donc les Alsaciens des places européennes.

Il a fallu pratiquement attendre la demi-heure de jeu sur l’ensemble des pelouses pour enfin voir un but. Pour son troisième match chez les professionnels, Stephan Zagadou a trouvé la faille dans la défense strasbourgeoise pour inscrire son premier but chez les professionnels (1-0, 26e). Un premier coup dur pour les Strasbourgeois qui ont vu Ismaël Doukouré prendre sa douche plus rapidement après s’être rendu coupable d’une faute sur Issa Soumaré (29e). Malgré la réduction numérique, Martial Godo est tout de même venu redonner de l’espoir aux siens grâce à une superbe reprise de volée du n°20 strasbourgeois (1-1, 36e). Mais le retour des vestiaires a donné de l’allant au HAC grâce à un contre parfaitement mené par Arouna Sanganté et Soumaré (2-1, 54e). Un premier succès pour les Ciel et Marine depuis le 4 janvier.

Le Paris FC flirte avec la zone de relégation, Raolisoa se met à rêver du prix Puskas

Si la rencontre entre Auxerre et le Paris FC s’est soldé par un match nul entre les deux formations (0-0), le PFC se retrouve premier non relégable mais conserve huit points d’avance sur son adversaire du jour, barragiste. Les Icaunais de leur côté récupère la place de barragiste au détriment du FC Nantes.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un score nul et vierge, Lilian Raolisoa est venu inscrire l’un des plus beaux buts de ce début d’année 2026 avec un lob magnifique du droit aux 35 mètres qui a laissé pantois Guillaume Restes (1-0, 89e). Un résultat qui permet aux Angevins de remonter à la 9e place, à deux points des places européennes.

Plus tôt dans l’après-midi, Monaco et Nice se sont neutralisés (0-0).

Angers 1-0 Toulouse

But : Raolisoa (89e) pour le SCO

Auxerre 0-0 Paris FC

Le Havre 2-1 Strasbourg

Buts : Zagadou (26e), Soumaré (54e) pour le HAC // Godo (36e) pour le Racing

Expulsion : Doukouré (29e) côté Strasbourg