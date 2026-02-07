S’abonner au mag
  • Futsal
  • Euro

L'Espagne s'offre un nouveau titre européen

SO
L’Espagne s’offre un nouveau titre européen

Double champion d’Europe en titre, le Portugal ne fera pas le trois à la suite à l’Euro de futsal. La faute à une défaite en finale contre l’Espagne (5-3) à Ljubljana (Slovénie). Les Espagnols ne peuvent pas compter sur Lamine Yamal en futsal, mais ils n’en ont pas besoin puisqu’ils ont, eux aussi, leur joyau du FC Barcelone : Antonio Pérez. Auteur d’un triplé, le joueur de 25 ans remporte donc son premier trophée européen avec la Roja.

8 victoires en 13 éditions

Un trophée que l’Espagne connaît bien, puisque c’est la huitième fois que la Roja le soulève en 13 éditions. Une victoire méritée tant les Espagnols se sont baladés dans cet Euro, remportant tous leurs matchs par au moins deux buts d’écart à l’exception de la demi-finale face à la Croatie (2-1). Les Croates complètent d’ailleurs le podium après avoir battu la France aux tirs au but lors de la petite finale.

La preuve que même en Futsal, les tirs au but ne sont pas une loterie.

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?



