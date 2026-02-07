Bye Beye ? Comme à l’automne dernier, le Stade rennais et Habib Beye ont mis leurs doigts dans la crise, qui ne devrait pas s’arranger après la nouvelle défaite contre Lens, ce samedi.

L’entraîneur rennais se sent-il encore capable de remettre son équipe sur de bons rails ? « J’ai la passion aujourd’hui de continuer et de considérer que dans ces moments-là, il faut s’accrocher. Et que c’est justement là qu’il faut montrer du caractère, a-t-il répondu en conférence de presse. À partir du moment où la situation du club est difficile en matière de résultat, il faut avoir de la force. On a essayé de démontrer ça ce soir. Il faudra s’accrocher et ne pas baisser les bras. »

Habib Beye sera-t-il sur le banc contre le PSG ?

Oui, mais encore ? « Je suis très conscient de ce qu’il faut qu’on fasse en matière de travail et d’investissement pour sortir le club de la difficulté, a-t-il continué pour répondre (sans vraiment répondre) à une question sur l’unité entre tout le monde à Rennes. On a une dynamique en 2026 qui n’est pas bonne. C’est le maître à bord qui doit montrer cette énergie et cette passion. Je serai toujours là à rester droit, regarder tout le monde dans les yeux et montrer que cette envie reste intacte. »

Beye ne veut pas se poser la question du soutien ou non de son vestiaire, assumant au passage la mise à l’écart de Brice Samba pour cette rencontre : « Le coach est le garant de la performance d’une équipe en fonction des choix qu’il faut et du respect de l’institution. Quand ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe. Je n’ai pas à vous dire ce qu’il a fait. »

Les prochaines heures, comme les précédentes, devraient être tendues à Rennes, où l’équipe est attendue dans la soirée et où l’avenir de Beye est, selon nos informations, très incertain ce samedi après cette nouvelle déconvenue et avant la réception du PSG, vendredi prochain, devant un public qui a commencé à perdre patience.

Valentin Rongier réagit à la mise à l’écart de Brice Samba