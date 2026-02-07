Valentin Rongier réagit à la mise à l’écart de Brice Samba

Le capitaine parle de son vice-capitaine. Enfin, surtout d’un homme puni. Après la défaite contre l’OM en Coupe de France, lors de laquelle il avait le brassard, Brice Samba a été mis à l’écart par Habib Beye, qui a fait comprendre que le choix n’était pas seulement sportif et que le gardien rennais n’avait pas respecté l’institution, selon les mots du technicien.

Cela n’a rien changé pour Rennes, battu par Lens ce samedi après-midi (3-1), avec une faute de main du jeune Mathys Silistrie sur le troisième but signé Allan Saint-Maximin.

« On a un job, c’est jouer sur le terrain »

Après la rencontre, Valentin Rongier est le seul joueur rennais à s’être arrêté en zone mixte, où la question du cas Samba lui a été posée. « Ça ne nous regarde pas, a-t-il balayé. On a un job, c’est jouer sur le terrain, être performant, faire ce que le coach nous demande et rester ensemble. […] Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss. On n’a pas à remettre en cause ça. J’insiste bien sur le fait qu’on est ensemble, personne ne se divise dans le vestiaire et on va le montrer d’ici à la fin de saison. »

Le milieu de terrain a répété que leur rôle, c’était « jouer » et a eu un mot pour les fans rennais, venus en nombre à Bollaert : « C’est une période difficile, on rentre à la maison avec une défaite de plus. Il faut juste relever la tête, et j’ai une pensée pour nos supporters qui continuent à être derrière nous. Ils vivent aussi une période compliquée, ça nous emmerde pour eux. Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher. C’est aux cadres de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. »

Avec ou sans Beye ?

