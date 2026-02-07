S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM

Luis Enrique chicote les journalistes en défendant Roberto De Zerbi

QB
Luis Enrique chicote (encore) les journalistes

Entraîneurs de tous les pays, unissez-vous ! Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a pris la défense de Roberto De Zerbi à la veille du Classique. Le coach marseillais traverse une zone de turbulences avec l’élimination en Ligue des champions et la menace de plus en plus pressante de l’OL dans la course au podium. Et quand on critique un autre entraîneur, le boss du PSG n’aime pas, mais alors pas du tout.

« Je cherche à faire le contraire de ce que font les journalistes. C’est facile, a-t-il répondu. Tu critiques De Zerbi ? Je le défends. Tu critiques un entraîneur ? Je le défends. C’est normal. De Zerbi, moi, tous les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, nous savons que si on gagne, nous sommes incroyables, et si on perd, nous sommes catastrophiques. » L’Espagnol a quitté la salle de presse dans la foulée.

Luis attaque.

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!