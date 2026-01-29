S’abonner au mag
Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex

SW
Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex

Avec un tel divertissement… Pour suivre le grand final de la phase de ligue de la Ligue des champions, 985 000 téléspectateurs se sont réunis devant Canal+ pour le multiplex de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions selon Médiamétrie. Au total, ce sont 2,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi cette soirée sur les différentes chaînes de Canal+. C’est plus que Des racines et des ailes, qui a éveillé l’intérêt de 1,44 million de curieux sur France 3. Pas mal non ?

Les clubs français, ces stars du petit écran

Selon les informations relayées par L’Équipe, l’autre million de téléspectateurs se délectait devant les maussades performances des clubs français :  sur Canal+ Foot pour le frustrant PSG-Newcastle (1-1), sur Canal+ Sport pour la désillusion Club Bruges-OM (3-0), et sur Canal+ Sport 360 pour le tranquille Monaco-Juventus (0-0).

Et pourtant, dans cette phase de ligue, c’est bien Real Madrid-OM (2-1) qui a attiré le plus de monde le 16 septembre dernier avec 2,1 millions de téléspectateurs, devant FC Barcelone – PSG (1-2) qui avait épris « seulement » 1,88 million de personnes.

Hélas, Canal+ ne peut plus compter sur les Phocéens pour péter les scores.

Tous les résultats de la dernière journée de Ligue des champions

SW

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

