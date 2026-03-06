Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari

Le mot paillasson n’a pas été utilisé. Ahmed Kantari a donné son avis sur le report du PSG-Nantes pour que le PSG prépare idéalement sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été prise dans l’intérêt du club de la capitale, mais n’a pas souffert de contestation des Nantais, qui devront donc enchaîner les matchs alors qu’ils luttent pour le maintien.

« Est-ce qu’on a vraiment eu le choix l’an dernier ? »

« On a deux trêves internationales qui se profilent », a d’abord rigolé Ahmed Kantari en conférence de presse de veille de match. Avant de demander : « Est-ce qu’on a vraiment le choix ? Est-ce qu’on a vraiment eu le choix l’an dernier ? Je pense qu’aujourd’hui, on doit s’adapter. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine. »

Normalement prévue le dimanche 15 mars, la rencontre se disputera lors de la semaine du 20 avril. Un tel cas de figure s’est déjà produit la saison dernière, entre les quarts de finale de C1 du PSG contre Aston Villa. « Je ne veux pas perdre d’énergie sur les choses sur lesquelles je ne peux pas avoir d’impact, » a conclu Kantari, affirmant quand même que les footballeurs préfèrent jouer et « enchaîner les matchs. » Le FC Nantes accueille Angers à la Beaujoire ce samedi (17 heures). « C’est très positif, avait de son côté clamé Luis Enrique concernant ce report. Je pense que c’est important pour la ville de Paris, mais aussi pour la France. »

Hâte d’annuler des Strasbourg-Paris FC pour bien préparer des Strasbourg-Rijeka en Conference League.

Luis Enrique apprécie le report de PSG-Nantes