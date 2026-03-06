Boulogne se donne de l’air, Rodez reste au contact du haut de tableau, Pau cale contre Bastia

La lutte pour le maintien bat son plein. Pour ce multiplex de la 26e journée qui concernait quasiment toutes les équipes de la seconde moitié du classement, c’est Boulogne qui a signé la performance la plus marquante face à Amiens (3-2), les Nordistes prennent ainsi sept points d’avance sur Amiens, leur adversaire du soir, barragiste. Avec leur succès, Montpellier bascule dans la première partie de tableau, tandis que Rodez reste au contact des play-off pour la montée en Ligue 1.

Boulogne a signé un succès précieux face à Amiens pour mettre à distance ses adversaires dans la course au maintien (3-1). Si les Amiénois ont pris les commandes tôt dans la rencontre grâce à Ibou Sané (0-1, 10e), l’expulsion de Skelly Alvero peu après la demi-heure de jeu a largement changé la dynamique du match (36e). Corentin Fatou d’abord a permis aux Nordistes de revenir à hauteur de leurs homologues (1-1, 42e), Jérôme Roussillon a permis à l’USBCO de prendre les devants après avoir couronné son match difficile par un CSC (2-1, 58e). Samuel Ntamack, entré juste avant l’heure de jeu, a fait renaître l’espoir du côté des Samariens (2-2, 73e), avant que Noah Fatar ne vienne crucifier les ambitions amiénoises quatre minutes plus tard (3-2, 77e) et ne libère définitivement Boulogne au bout du temps additionnel (4-2, 90e+6). Coup de maître des joueurs de Fabien Dagneaux qui remontent à la 12e place et mettent Amiens, barragiste, à sept points.

Montpellier à la relance, Pau rattrapé par Bastia dans le temps additionnel

Opposé à Nancy qui devait absolument l’emporter pour éviter de se retrouver en position délicate, Montpellier n’a laissé aucune chance à son adversaire du soir en l’emportant 2 à 0 à Marcel-Picot. Le MHSC a pris l’avantage dès le début de la rencontre grâce à Nathanaël Mbuku (0-1, 9e). Les Pailladins auraient même pu profiter de l’expulsion de Nicolas Saint-Ruf pour aggraver le score (63e), mais c’était compter sans la volonté d’Everton Junior de rejoindre les vestiaires avant ses camarades également (69e). C’est finalement Enzo Molebe, qui était entré en jeu deux minutes plus tôt, qui est venu offrir le but du break au MHSC et son premier but en Ligue 2 depuis son arrivée (0-2, 76e). Alexandre Mendy est venu parachever le récital offensif des Héraultais en cinq minutes plus tard (0-3, 81e). Montpellier remonte à la 8e place, Nancy se retrouve première équipe non barragiste.

Les Palois pourront regretter longtemps la gestion du temps additionnel de cette rencontre. Alors que les Maynats n’avaient plus gagné le moindre match à domicile depuis le 3 octobre dernier face à Clermont, les Béarnais ont pris le meilleur sur Bastia, qui reste plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2, avec ce succès 2 à 1. Outre le fait d’avoir inscrit le but le plus rapide de ce multi Ligue 2, Omar Sissoko a parfaitement lancé son équipe vers la victoire après avoir transformé l’offrande de Kyliane Dong (1-0, 4e). Bastia pensait avoir fait le plus dur en revenant à hauteur des locaux grâce à Joachim Eickmayer (1-1, 13e). Julien Anziani a cru briser les rêves corses après la récupération haute de l’inévitable Dong et une frappe aux 25 mètres parfaitement exécutée de l’ancien joueur d’Ajaccio (2-1, 31e), mais le SCB avec le cœur et la détermination de Christophe Vincent est parvenu à remettre les deux équipes à hauteur (2-2, 90e+3). Bastia reste bon dernier, mais peut continuer d’espérer un miracle.

Rodez a eu beau s’imposer sur la plus petite des marges face à Grenoble (1-0), la victoire du RAF acquise grâce à Tairyk Arconte (1-0, 79e) a permis aux protégés de Didier Santini de rester au contact du haut de tableau puisque avec ce succès ils ne comptent qu’un point de retard sur le Red Star, dernier qualifié pour l’instant pour la course à la montée. Malgré une prestation de haute volée, les Guingampais ont été tenus en échec par Laval, qui n’a toujours pas remporté la moindre victoire en championnat en 2026 (2-2). L’En Avant était parvenu à revenir à hauteur après l’ouverture du score de Malik Sellouki (1-0, 36e), grâce à Stanislas Kielt (1-1, 53e), avant de prendre les commandes de la rencontre grâce à Amadou Samoura qui signait son grand retour après avoir manqué les cinq dernières rencontres (1-2, 69e). Mais Sellouki, intenable, a permis aux Tango d’arracher un point (2-2, 84e). Ce résultat ne fait les affaires ni des Mayennais ni des Bretons.

Boulogne 4-2 Amiens

Buts : Fatou (42e), Roussillon (58e, CSC), Fatar (77e, 90e+6) pour l’USBCO // Sané (10e), Ntamack (73e) pour l’ASC

Expulsion : Alvero (36e) côté Amiens

Laval 2-2 Guingamp

Buts : Sellouki (36e, 83e) pour les Tango // Kielt (53e), Samoura (69e) pour l’En Avant

Nancy 0-3 Montpellier

Buts : Mbuku (9e), Molebe (76e), Mendy (81e) pour les Pailladins

Expulsions : Saint-Ruf (62e) côté Nancy // Everton Jr (69e) côté Montpellier

Pau 2-2 Bastia

Buts : Sissoko (4e), Anziani (31e) pour les Maynats // Eickmayer (13e), Vincent (90e+3) pour le SCB

Rodez 1-0 Grenoble

But : Arconte (79e) pour le RAF

